Eskişehir'de Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamı İçin Yol Haritası Projesi

Eskişehir'de Valilik ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan proje, işveren ve çalışma arkadaşlarına otizmli gençlerin istihdamında rehber sunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:37
Açılış toplantısıyla başlayan proje, işveren ve çalışma arkadaşlarına rehber sunacak

Eskişehir'de 'Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile Avrupa'dan İspanya, Avusturya ve Romanya partnerleri projeye destek verdi.

Projede, otizmli gençlerin istihdama katılımında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olarak işveren ve çalışma arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu desteğin eksikliği vurgulandı. Yanlış kanılar ve önyargılar nedeniyle otizmli gençlerin çoğu zaman engelli kontenjanı dahil birçok işe alım sürecinde tercih edilmediğine dikkat çekildi.

Bu güçlüğün aşılması için gençlerin yetenekleri, iş ortamında nasıl desteklenebilecekleri ve sosyal etkileşimde nasıl güçlendirilebilecekleri konusunda işveren ve çalışanlara adım adım yol gösteren bir rehber hazırlanacağı bildirildi. Projenin, bugüne kadar yürütülen birey veya engel odaklı çalışmaların aksine çevrenin güçlendirilmesi yaklaşımını benimsediği belirtildi.

Programa; Eskişehir Vali Yardımcıları Dr. Hasan Çiçek ve Ersin Emiroğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katılım gösterdi.

ESKİŞEHİR'DE 'OTİZMLİ GENÇLERİN DESTEKLİ İSTİHDAMINDA İŞVERENLER VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İÇİN YOL HARİTASI PROJESİ'NİN AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

