Eskişehir'de Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamı İçin Yol Haritası Projesi

Açılış toplantısıyla başlayan proje, işveren ve çalışma arkadaşlarına rehber sunacak

Eskişehir'de 'Otizmli Gençlerin Destekli İstihdamında İşverenler ve Çalışma Arkadaşları İçin Yol Haritası Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje, Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirildi. Türkiye'den Alpaslan Otizm Vakfı ile Avrupa'dan İspanya, Avusturya ve Romanya partnerleri projeye destek verdi.

Projede, otizmli gençlerin istihdama katılımında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olarak işveren ve çalışma arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu desteğin eksikliği vurgulandı. Yanlış kanılar ve önyargılar nedeniyle otizmli gençlerin çoğu zaman engelli kontenjanı dahil birçok işe alım sürecinde tercih edilmediğine dikkat çekildi.

Bu güçlüğün aşılması için gençlerin yetenekleri, iş ortamında nasıl desteklenebilecekleri ve sosyal etkileşimde nasıl güçlendirilebilecekleri konusunda işveren ve çalışanlara adım adım yol gösteren bir rehber hazırlanacağı bildirildi. Projenin, bugüne kadar yürütülen birey veya engel odaklı çalışmaların aksine çevrenin güçlendirilmesi yaklaşımını benimsediği belirtildi.

Programa; Eskişehir Vali Yardımcıları Dr. Hasan Çiçek ve Ersin Emiroğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu katılım gösterdi.

