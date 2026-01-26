Eskişehir'de Patenli Çocuğun Tramvayla Tehlikeli Anları

Uluönder Mahallesi'nde tramvay arkasına tutundu

Eskişehir’de patenli bir çocuk, hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak riskli davranışlarda bulundu. Olay, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi’nde meydana geldi.

Yaşı küçük patenli bir erkek çocuğu, tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli hareketler yaptı ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı. Bu görüntüler, çevredekilerin endişesine neden oldu.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kayda yansıyan görüntüler çocuğun tehlikeli davranışını ve olası riski gözler önüne serdi.

