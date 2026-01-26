Eskişehir'de Patenli Çocuğun Tramvayla Tehlikeli Anları

Eskişehir Uluönder Mahallesi'nde bir patenli çocuk, hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli hareketler yaptı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:26
Uluönder Mahallesi'nde tramvay arkasına tutundu

Eskişehir’de patenli bir çocuk, hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak riskli davranışlarda bulundu. Olay, Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi’nde meydana geldi.

Yaşı küçük patenli bir erkek çocuğu, tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli hareketler yaptı ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı. Bu görüntüler, çevredekilerin endişesine neden oldu.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kayda yansıyan görüntüler çocuğun tehlikeli davranışını ve olası riski gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

