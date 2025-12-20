DOLAR
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

ESOGÜ'nün proje çalışması, Eskişehir'in birinci sınıf salep üretimine elverişli olduğunu gösterdi; üretim yaygınlaşıp çiftçilere yüksek gelir sağlayabilir.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:58
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

Eskişehir'de salep üretimi yeniden hayat buluyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ile üreticilerin yürüttüğü proje, nesli tükenme tehlikesi altındaki salebin tarla koşullarında başarılı şekilde yetiştirilebileceğini ortaya koydu. Araştırmalar, Eskişehir'in birinci sınıf kalitede, yüksek verimli salep üretimine elverişli olduğunu tespit etti.

Proje ve bulgular

Çalışma kapsamında küçük bir tarla alanında salep bitkisi yetiştirildi ve izleme sürecinde elde edilen veriler üretim potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdi. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar, "Eskişehir’de yapılacak salep üretiminde kalite açısından kabul edilebilir bir verim elde edilebileceğini görüyoruz. Salebin üretim merkezinin Eskişehir olmaması için hiçbir neden yok" dedi.

Üretim potansiyeli ve ekonomik fırsat

Prof. Dr. Duran Katar, doğadaki saleplerin çoğunun yılda bir yumru ürettiğini, ancak üzerinde çalışılan türlerin her yıl birden fazla yumru üretme özelliğine sahip olduğunu belirterek bunun tarla şartlarında üretime olanak tanıdığını vurguladı.

"Doğadaki saleplerin çok büyük bir kısmı her yıl bir yumru üretiyor, ertesi yıl o yumrudan yeni bir bitki gelişiyor ama bizim üzerinde çalıştığımız saleplerin çok büyük bir kısmı tür olarak her yıl birden fazla yumru üretme özelliğine sahip. Bu da bize tarla şartlarında salebin üretilebilme imkânını sağlıyor. Bu yönüyle çok önemli. Dolayısıyla, ilerleyen yıllarda Eskişehir’de salep üretiminin yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Şu an yaptığımız çalışmalar ve bugüne kadarki edindiğimiz bilgiler bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Üretimde birim alandan alınacak verimin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Katar, "Eskişehir’de yapılacak üretimde kabul edilebilir bir verim elde edilebileceğini görüyoruz. Kalite açısından da yine aynı şekilde birinci sınıf veya en fazla ikinci sınıf ürün elde etme şansımız var. Eskişehir bu alanda lider bir şehir olabilir. Her ne kadar dondurma üretiminin merkezi Maraş’ta olsa da, Türkiye’de ve dünya pazarlarında o dondurmanın, yani salebin üretim merkezinin Eskişehir olmaması için hiçbir neden yok. Biz bunun için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yeter ki bu çalışmalar, üreticiler tarafından yeterli ilgiyi görsün ve para kazandıracak bu tip ürünlerin üretimine yönelsinler" ifadelerini kullandı.

Ekonomik boyuta da değinen Katar, "Salep, birim alanına fazla miktarda para kazandıran bir ürün. Bir kilogram salebin fiyatı bugün neredeyse bir ton buğdayın fiyatına karşılık geliyor. Çok kaliteli saleplerimiz var. Bunları bu alanda, bu bölgede üretmeye devam ettiğimiz sürece çiftçinin normal şartlarda kazandığının en az 4-5 katı daha fazla para kazanabileceği bir fırsat, bir imkân sunuyor." dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

