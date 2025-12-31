DOLAR
Eskişehir'de Seralar Buz Tuttu — Çiftçiler Kontrollü Ateşle Mücadele Ediyor

Eskişehir Tepebaşı Sakartepe'de seralar dondurucu soğuklarla buz tuttu; çiftçiler kontrollü ateşle donu önlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:37
Eskişehir'de Seralar Buz Tuttu — Çiftçiler Kontrollü Ateşle Mücadele Ediyor

Eskişehir'de seralar buz tuttu — Çiftçiler kontrollü ateşle mücadele ediyor

Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesine bağlı Sakartepe Mahallesi'ndeki seralar dondurucu soğukların etkisiyle beyaz bir örtüyle kaplanarak tamamen buz tuttu. Seralarda yetişen sebze ve meyveler, gece saatlerinde eksi derecelere inen hava nedeniyle don riskine karşı savunmasız kaldı.

Çiftçilerin acil müdahalesi

Sakartepe Mahallesi'ndeki bazı çiftçiler, don olayını önlemek amacıyla seraların içinde kontrollü bir şekilde ateş yakma yöntemine başvurdu. Bu uygulama, sıcaklık dengesini sağlama ve mahsullerin donmasını engelleme hedefiyle yapıldı, ancak çiftçilerin mesaisi katlanarak zorlaştı.

Durumun etkileri

Soğuk hava koşulları seralardaki üretimi tehdit ederken, üreticiler kısa vadeli tedbirlerle zararları azaltmaya çalışıyor. Seraların buz tutması, hem mahsul kaybı riskini hem de çiftçilerin iş yükünü artırdı.

