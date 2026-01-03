DOLAR
Eskişehir'de Sıfırın Altı Soğuk: Araçlar Buzla Kaplandı

Eskişehir'de sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle park halindeki otomobil ve motosikletler buz tabakasıyla kaplandı; vatandaşlar sabah araçlarını temizledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:27
Sıcaklık eksi değerlere inince park halindeki araçlar buz tuttu

Eskişehir’de hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi sonucu park halindeki otomobil ve motosikletlerin üzerinde buz tabakaları oluştu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sıcaklık eksi değerlere kadar düştü. Soğuk hava dışarıda dolaşmayı zorlaştırırken, araçların üzeri buzla kaplandı.

Bazı motosikletlerin göstergelerinin buzla kaplanarak görünemeyecek duruma geldiği görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden vatandaşlar, buz kütlelerini temizlemekle uğraştı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

