Eskişehir'de Sıfırın Altı Soğuk: Araçlar Buzla Kaplandı
Sıcaklık eksi değerlere inince park halindeki araçlar buz tuttu
Eskişehir’de hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi sonucu park halindeki otomobil ve motosikletlerin üzerinde buz tabakaları oluştu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde sıcaklık eksi değerlere kadar düştü. Soğuk hava dışarıda dolaşmayı zorlaştırırken, araçların üzeri buzla kaplandı.
Bazı motosikletlerin göstergelerinin buzla kaplanarak görünemeyecek duruma geldiği görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına giden vatandaşlar, buz kütlelerini temizlemekle uğraştı.
ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIĞININ SIFIR DERECENİN ALTINA DÜŞMESİ SONUCUNDA, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL VE MOTOSİKLETLERİN ÜZERİNDE BUZ TABAKALARI OLUŞTU.