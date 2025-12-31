Eskişehir'de Taksicilerin Yılbaşı Mesaisi: 2026'da Yoğun Talep

Eskişehir'de taksicilerin yılbaşı mesaisi 2026'da doruğa çıktı

Soğuk hava ve kutlama yoğunluğu ticari taksilere talebi artırdı

Eskişehir'de yeni yıl coşkusu kentin dört bir yanını sararken, taksi şoförleri gece boyunca mesai yaptı. 2026 yılı kutlamalarıyla birlikte kentin işlek noktalarında hareketlilik zirveye ulaştı.

Vural Sokak, İsmet İnönü ve Üniversite Caddesi gibi bölgelerde yoğunluk dikkat çekti. Dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşların öncelikli tercihi ticari taksiler oldu ve akşamın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, gece yarısıyla birlikte en üst seviyeye çıktı.

Talebi karşılamakta güçlük çeken taksiler, adeta kontak kapatmadan bir adresten diğerine yolcu taşıdı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenle seyahat edebilmesi için taksi şoförleri mola dahi vermeden hizmeti sürdürdü.

