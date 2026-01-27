Eskişehir İnönü'de Gıda Denetimleri Sürüyor

İnönü Belediyesi zabıta ekipleri market ve gıda satış noktalarında barkod-fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve hijyen kontrolleri yapıyor; denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:58
Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde vatandaşların güvenli ve hijyenik koşullarda alışveriş yapabilmesi için yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Denetimlerin Kapsamı

İnönü Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve gıda satış noktalarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Kontrollerde ürünlerin barkod-fiyat uyumu, son kullanma tarihleri ve genel hijyen şartları titizlikle kontrol ediliyor.

Belediye'den Açıklama

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurallara uygun şekilde ürün satışı ve depolaması yapan işletmelere Başkan Serhat Hamamcı tarafından teşekkür edildiği bildirildi. Açıklamada denetimlerin tüketici sağlığını korumak ve güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.

Yapılan çalışmalarla ilçe sakinlerinin sağlığının korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

