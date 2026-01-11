Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy: Kapım Eskişehirlilere her zaman açık

Son yayımlanan kararname ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Veda programı ve katılımcılar

Programa; il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, millî sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Aksoy, konuşmasında Eskişehir'de yaklaşık 2,5 yıl boyunca büyük bir onur ve sorumlulukla görev yaptığını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Hizmet yılları ve minnet

1985 yılında başlayan mülki idare amirliği meslek hayatı boyunca Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Aydın ve Eskişehir valiliklerinde bulunduğunu aktaran Aksoy, özellikle ülkenin hassas dönemlerinde kendisine duyulan güven dolayısıyla Cumhurbaşkanlarımıza, Başbakanlarımıza ve hükümet üyelerine şükranlarını sundu.

Ortak akıl ve sürdürülen projeler

Görev anlayışını iş birliği, kapsayıcılık ve toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim olarak tanımlayan Vali Aksoy, Eskişehir’in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için kamu kurumları, yerel yönetimler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yakın diyalog içinde çalıştıklarını vurguladı.

Bu dönemde hayata geçirilen çalışmalar arasında Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, çocuk işçiliğiyle mücadele, yetişkin dilenciliğinin önlenmesi, okul çevrelerinin güvenliği ve kentin sosyal suç haritasının oluşturulması gibi uygulamalar yer aldı. Aksoy, bu projelerin Eskişehir’in daha güvenli ve yaşanabilir bir şehir olmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Teşekkür ve veda mesajı

Konuşmasında başta ailesi ve eşi Hülya Aksoy olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanlığı, adli teşkilat, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve Eskişehir halkına teşekkür eden Vali Aksoy, Eskişehir’i her zaman bir memleketi gibi görmeye devam edeceğini belirtti.

Yeni görevinde de Eskişehir’e katkı sunmaya hazır olduğunu söyleyen Aksoy, kapısının ve telefonunun her zaman açık olacağını ifade ederek konuşmasını tamamladı.

SON YAYIMLANAN KARARNAME İLE MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ GÖREVİNE ATANAN VALİ HÜSEYİN AKSOY VE EŞİ HÜLYA AKSOY ONURUNA ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ESKİŞEHİR TİCARET ODASI, ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI, ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ.