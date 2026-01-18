Eskişehirspor Sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi Uğurlandı

Eskişehirspor sevdalısı Emniyet Müdürü Fatih Terzi son yolculuğuna uğurlandı

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Terzi, Eskişehir’de düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tören ayrıntıları

Terzi’nin tabutunun üzerine çok sevdiği Eskişehirspor’un atkısı100. Yıl Camii’nde kılındı ve burada yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından uğurlandı.

Katılanlar

Cenaze törenine; Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çok sayıda birinci sınıf emniyet müdürü, mesai arkadaşları ve aile yakınları katıldı.

Uğurlama töreni, Terzi’nin mesleki kimliği ve Eskişehirspor’a olan bağlılığının vurgulandığı duygulu anlara sahne oldu.

