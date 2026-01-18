Akdağ Kayak Merkezi'nde Sömestr Bereketi

Ladik'teki Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinde ailelerin ve kış sporu tutkunlarının yoğun ilgisiyle doldu; kar, doğa ve temiz hava ziyaretçilere unutulmaz anlar sundu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:26
Aileler ve kış sporu tutkunları Akdağ'a akın etti

Samsun’un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilini fırsat bilen ailelerin yoğun ilgisiyle dolup taştı. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen merkezde, çocuklarıyla birlikte gelen aileler kışın ve karın keyfini doyasıya yaşadı.

Eşsiz doğası ve etkileyici manzarasıyla kış mevsiminin en gözde adreslerinden biri olan Ladik Akdağ, hafta sonunda da kış sporu tutkunlarının buluşma noktası oldu. Ziyaretçiler kayak ve kızak keyfi yaşarken, temiz hava ve kar manzarası eşliğinde unutulmaz anlar kaydetti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Ladik Akdağ Kayak Merkezimizden bildiriyoruz; bugün burası çok güzel" ifadelerine yer verilirken, merkezin kış turizmi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Akdağ’ın eteklerinin tamamen beyaza bürünmesiyle birlikte, hem günübirlik ziyaretçiler hem de kış sporu meraklıları Ladik’e akın etmeye devam ediyor. Kar kalınlığının elverişli seviyeye ulaşması, Akdağ’ı bu kış da Samsun ve çevre iller için vazgeçilmez bir rota haline getirdi.

