Serik'te Sağanak: Mahsur Kalan 4 Köpek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası, portakal bahçesindeki bir ev sular altında kaldı. Evde mahsur kalan 4 köpek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Kurtarma anı

Olay yerine getirilen iş makinesi sayesinde köpekler güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Köpeklerin sağlık durumları kontrol edildikten sonra, Selman Sarı isimli vatandaş tarafından beslenip bakımları yapıldı.

Komşulardan teşekkür

Kurtarmaya yardımcı olan Sarı, köpeklerin durumunun iyi olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

