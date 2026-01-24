Serik'te Sağanak: Mahsur Kalan 4 Köpek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Antalya Serik'te Kayaburnu Mahallesi'nde sağanak sonrası sular altında kalan evde mahsur kalan 4 köpek, vatandaşların iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:40
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası, portakal bahçesindeki bir ev sular altında kaldı. Evde mahsur kalan 4 köpek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Kurtarma anı

Olay yerine getirilen iş makinesi sayesinde köpekler güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Köpeklerin sağlık durumları kontrol edildikten sonra, Selman Sarı isimli vatandaş tarafından beslenip bakımları yapıldı.

Komşulardan teşekkür

Kurtarmaya yardımcı olan Sarı, köpeklerin durumunun iyi olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

