Yüksekova'da Kurtlar İlçe Merkezine İndi

Yüksekova'da kurtlar ilçe merkezine indi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalan kurtlar, yiyecek arayışı için ilçe merkezine indi.

İpekyolu Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan Erkan Çetin ve Jiyan Öztunç, yol ortasında ilerleyen kurt sürüsüyle karşılaştı. Sürücü Çetin yoluna devam ederken, araçta bulunan Öztunç o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre ana yol üzerinde koşan kurtlar, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu.

Görgü tanığı uyarısı

İlk kez bu kadar yakından kurtla karşılaştıklarını belirten Erkan Çetin, "İlçe merkezinde seyir halindeyken bir anda karşımıza çıktılar. Oldukça kalabalık bir sürüydü. Vatandaşlarımızın özellikle gece saatlerinde yaya olarak dışarı çıkarken çok dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmeye devam edebileceği belirtilirken, yetkililer ise çevre köylerde ve ilçe merkezindeki vatandaşları yabani hayvan temasına karşı uyardı.

