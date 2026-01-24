Yüksekova'da Kurtlar İlçe Merkezine İndi

Yüksekova'da olumsuz hava nedeniyle aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine indi; vatandaşlar gece dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:21
Yüksekova'da Kurtlar İlçe Merkezine İndi

Yüksekova'da kurtlar ilçe merkezine indi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalan kurtlar, yiyecek arayışı için ilçe merkezine indi.

İpekyolu Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan Erkan Çetin ve Jiyan Öztunç, yol ortasında ilerleyen kurt sürüsüyle karşılaştı. Sürücü Çetin yoluna devam ederken, araçta bulunan Öztunç o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre ana yol üzerinde koşan kurtlar, daha sonra karanlıkta gözden kayboldu.

Görgü tanığı uyarısı

İlk kez bu kadar yakından kurtla karşılaştıklarını belirten Erkan Çetin, "İlçe merkezinde seyir halindeyken bir anda karşımıza çıktılar. Oldukça kalabalık bir sürüydü. Vatandaşlarımızın özellikle gece saatlerinde yaya olarak dışarı çıkarken çok dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Bölgede çetin geçen kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmeye devam edebileceği belirtilirken, yetkililer ise çevre köylerde ve ilçe merkezindeki vatandaşları yabani hayvan temasına karşı uyardı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE AÇ KALAN KURTLAR...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE AÇ KALAN KURTLAR, YİYECEK ARAYIŞI İÇİN İLÇE MERKEZİNE İNDİ.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE AÇ KALAN KURTLAR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serik'te Sağanak: Mahsur Kalan 4 Köpek İş Makinesiyle Kurtarıldı
2
Ali Gaffar Okkan Diyarbakır'da Şehadetinin 25. Yılında Anıldı
3
Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu: Oğuz Atan Güven Tazeledi
4
Tarihi Kapalı Çarşı’nın Restorasyonu Tamamlanıyor — Başkan Görgel
5
Yüksekova'da Kurtlar İlçe Merkezine İndi
6
Bitlis'te Kar Alarmı: 124 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları