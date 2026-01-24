Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu: Oğuz Atan Güven Tazeledi

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, 16. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek mevcut başkan Oğuz Atan ile göreve devam kararı aldı. 1912 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Ocakları'nın Balıkesir teşkilatı, Balıkesir Türk Ocakları binasında toplanarak seçimli genel kurulunu tamamladı.

Genel Kurul Süreci

Genel kurul, yeterli katılımın tespiti ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın topluca söylenmesiyle başladı. Divan Başkanlığına Dr. Mehmet Çalışkan, katip üyeliklere ise Aslıhan Arslan ve Eray Erişi seçildi. Divan oluşturulduktan sonra yönetim kurulunun faaliyet raporu, gelir-gider hesapları, bilanço ve denetim kurulu raporları okundu ve tek tek oylanarak ibra edildi.

Seçim ve Yeni Yönetim

Tahmini bütçenin okunması ve oylanmasının ardından yapılan seçimde, Yönetim Kurulu için 7 asil 7 yedek; Denetim Kurulu için 3 asil 3 yedek; Genel Merkez Büyük Kongre Delegelikleri için 4 asil 4 yedek üyenin yer aldığı tek liste açık oylamaya sunuldu. Üyelerin tamamının oylarıyla bu liste üç yıllığına kabul edildi.

Yönetim Kurulunda Oğuz Atan başkanlığında; Sadettin Akbaba, Önder Özaltın, Prof. Dr. Celal Metin, Dr. Selahattin Aras, Doç. Dr. Berna Bülbül ve Fazlı İğdeci yer aldı. Denetim Kurulu üyeleri olarak Sezgin Ünal, Yücel Bayata ve Ali Birol Küçükoğlu seçildi. Genel Merkez Kongre Delegeleri ise Oğuz Atan, Sadettin Akbaba, Fazlı İğdeci ve Önder Özaltın olarak belirlendi.

Başkanın Mesajı

Seçimin ardından konuşan Başkan Oğuz Atan, Türk Ocakları'nın önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayarak Balıkesir'de ses getiren çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirtti. Atan, bu teveccühle önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan önemli faaliyetlerin olduğunu ifade etti.

