ETÜ'nün Girişimcilik Ekosistemi TÜBİTAK BiGG ile Güçleniyor

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin BİGG Kristal projesi, TÜBİTAK 1812 BiGG kapsamında 2026-2028 döneminde Aşama 1 hızlandırma uygulayıcısı olmaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:56
ETÜ, TÜBİTAK 1812 BiGG Programı ile Aşama 1 Uygulayıcısı Oldu

TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında 2026-2028 döneminde yürütülecek Aşama 1 Hızlandırma Programı uygulayıcıları belirlendi. Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen BİGG Kristal projesi destek almaya hak kazandı.

BİGG Kristal Projesi ve Proje Ortakları

ETÜ Kristal Girişimcilik Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü proje, ATA Teknokent A.Ş. ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ortaklığında TÜBİTAK'a sunuldu. Kabul edilen proje ile ETÜ, TÜBİTAK adına uygulayıcı kuruluş olarak görev yapma hakkı elde etti.

Program İçeriği ve Girişimcilere Sunulan Destekler

BİGG Kristal projesi kapsamında, teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürebilmeleri için özgün, etkili ve uygulanabilir destek mekanizmaları oluşturulacak. Program süresince girişimciler; hızlandırma faaliyetleri, mentörlük destekleri ve iş modeli geliştirme süreçlerinden faydalanacak. Süreç sonunda yeterli başarıyı gösteren girişimciler, TÜBİTAK değerlendirmesi için gerçekleştirilen panellere yönlendirilecek.

Programın Hedefi ve Beklenen Etki

TÜBİTAK 1812 BiGG Yatırım Programı ile erken aşama, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin yatırım almaya hazırlanması; özel sektör ve kamu kaynaklarının birlikte harekete geçirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi amaçlanıyor. Desteklenen BİGG Kristal projesi, hızlandırma programları yürütme, mentörlük ve iş modeli geliştirme faaliyetleri sağlama ve girişimlerin yatırım süreçlerine hazırlanmasına katkı sunma gibi kritik görevleri üstlenecek.

ETÜ tarafından yürütülecek BİGG Kristal, bölgesel ve ulusal düzeyde teknoloji odaklı girişimciliği güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

