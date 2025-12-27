DOLAR
ETÜ'nün SAYZEK-ATP Projesi: Yapay Zeka ile Askeri Tahmine Dayalı Bakım

ETÜ öğrencilerinin 'Askeri Varlıklar İçin Yapay Zeka Destekli Tahmine Dayalı Bakım ve Lojistik Optimizasyonu' projesi SAYZEK-ATP 2025-2026'ya kabul edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:11
ETÜ'nün SAYZEK-ATP Projesi: Yapay Zeka ile Askeri Tahmine Dayalı Bakım

ETÜ öğrencilerinin SAYZEK-ATP başarısı: Yapay zeka ile askeri bakım ve lojistik optimizasyonu

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Savunma Sanayi Yapay Zeka Yetenek Kümelemesi (SAYZEK) tarafından yürütülen Akademik Tez Programı (ATP) 2025-2026 dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibi ve başlık

Projeyi yürüten öğrenci ekibi; Kardelen Çoban, İkbalnur Özkan ve Sıla Altunsoy olarak bildirildi. Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Nadide Çağlayan Özaydın’ın yaptığı proje başlığı Askeri Varlıklar İçin Yapay Zeka Destekli Tahmine Dayalı Bakım ve Lojistik Optimizasyonu olarak kaydedildi.

Projenin amacı ve kapsamı

Proje kapsamında, otonom insansız hava araçları ve diğer askeri sistemlerin operasyonel sürekliliğini artırmaya yönelik yapay zeka tabanlı çalışmalar yürütülüyor. Çoklu sensör verilerinin analizi ile arıza teşhisi ve kök neden tespiti yapılması; bunun sonucunda bakım sürelerinin kısaltılması, gereksiz parça değişimlerinin engellenmesi ve yedek parça envanterinin optimize edilmesi hedefleniyor.

Projeyle, savunma sanayiinde operasyonel verimliliğin artırılması ve lojistik maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor; aynı zamanda öngörücü bakım uygulamalarının sahada etkinliğinin artırılması öngörülüyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

