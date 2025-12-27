DOLAR
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi

Hatay'daki törene canlı bağlantıyla katılan yetkililer, Malatya Battalgazi'den 11 bin 367 konut ve 128 iş yeri için kura çekildi; toplam 79 bin 660 teslim edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:51
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi

Malatya'da 11 bin 367 konut ve 128 iş yeri için kura çekildi

Asrın İnşa Seferberliği kapsamında teslimatlar tamamlandı

Hatay'da düzenlenen son anahtar teslim töreniyle, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında inşa edilen konut ve iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından başlatılan seferberlik kapsamında tamamlanan 455 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine ulaştırıldı. Hatay'daki törende canlı bağlantıyla Malatya'nın Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi 39. Rezerv Alanı'ndan 11 bin 367 konut ve 128 iş yeri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Malatya genelinde yıl sonu itibarıyla 62 bin 540 konut, 13 bin 32 köy evi ve 4 bin 88 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 660 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından 11 ilde inşa edilen konut ve iş yerlerinin teslim süreci tamamlandı. Hatay'da düzenlenen törende 55 bin 681 hak sahibi hazır bulunurken, törende Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti ve MHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de yer aldı.

