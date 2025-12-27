Karlıova’da Karla Mücadele Başladı — Bingöl’de Ekipler Seferber

Karlıova’da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Bingöl Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için seferber

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dün geceden itibaren devam eden karla birlikte sahaya inen ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, ara sokaklar ve caddelerde yoğun mesai harcayan ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

KARLIOVA’DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR