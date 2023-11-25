Ev tekstili ve elektronikte büyük indirim başlıyor! 23 Kasım A101 şubeleri dolup taşacak

23 Kasım 2023 tarihine özel olarak yayınlanan A101 Aktüel Kataloğu, tüketiciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı. A101 market zinciri, Kasım ayına özel indirimlerle dolu olan yeni kataloğunu duyurarak müşterilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

23 Kasım A101 Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla dolu. Tüketiciler, katalogdaki farklı ürünleri ve bu ürünlerin fiyatlarını inceledikçe, alışveriş listelerini yeniden gözden geçirme eğiliminde. A101'in sunduğu bu özel fırsatlar, vatandaşların dikkatini üzerine çekiyor ve arama motorlarında "A101 aktüel ürünler kataloğu" gibi anahtar kelimelerle yoğun ilgi görüyor.

Kasım ayındaki bu indirimli ürünlerle dolu katalog, tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alma şansı sunarken, alışveriş tutkunlarını mağazalara yönlendirmeye devam ediyor. Yeni katalog, A101'in müşterilerine avantajlı alışveriş deneyimleri sunma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu bağlamda, 23 Kasım A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nun yankıları, Kasım ayındaki alışverişleri şekillendirmeye aday gibi görünüyor.





23 Kasım tarihinde yayınlanan A101 Aktüel Ürünler Kataloğu, tüketicilerin büyük ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, tasarruflu alışverişin adresi olarak gördükleri A101'in sunduğu özel fırsatları kaçırmamak adına 23 Kasım kataloğunu merakla inceliyor.

A101 23 Kasım Aktüel Ürünler Kataloğu, geniş bir ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Televizyonlardan cep telefonlarına, beyaz eşyalardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride yer alan ürünler, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu özel katalog, A101 müşterilerine çeşitli elektronik ürünlerde indirim fırsatları sunuyor.

Öne çıkan bazı ürünler arasında Toshiba ve Samsung markalı televizyonlar, Reeder cep telefonu, Canon yazıcı, Fakir mikser, Kiwi elektrikli süpürge, Nisanla saç düzleştirici ve Hascevher düdüklü tencere gibi kaliteli markalar yer alıyor. Bu ürünlerdeki indirimler, tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla alma fırsatı sunuyor.

23 Kasım itibariyle A101 marketlerinde geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu, birbirinden avantajlı ve kaliteli ürünleri içeriyor. Bu özel katalog, tüketicilere geniş bir seçenek sunarak alışveriş keyfini artırıyor.

Televizyon kategorisinde Toshiba ve Samsung gibi güvenilir markaların ürünleri dikkat çekiyor. 65" Ultra HD Smart TV, 55" Ultra HD Android TV ve 40" Full HD Smart TV gibi seçenekler, ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyacak.

Elektronik ürünler arasında Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu, Canon G3430 Tanklı Yazıcı ve Fakir Magichef Stand Mikser gibi yenilikçi ürünler bulunuyor. Kiwi markasının elektrikli süpürge, tüy alma cihazı, şarjlı el süpürgesi ve buharlı temizleyici gibi ev aletleri de katalogdaki yerini alıyor.

Mutfak ekipmanları arasında Goldmaster Papatya Çay Makinesi, Hascevher Düdüklü Tencere, Taç Ultra Granit Tava gibi kullanışlı ürünler bulunuyor. Ayrıca, organizasyonu kolaylaştıracak plastik organizer çeşitleri, mermer desenli katlanabilir masa ve yer sofrası gibi ürünler de dikkat çekiyor.

Ev tekstili ve mobilya kategorisinde Vega 6 Kişilik Masa Takımı, L Koltuk, Lüks Ütü Masası gibi şık ve fonksiyonel ürünler alıcıları bekliyor. Müzikseverler için ise JWIN markasının çeşitli enstrümanları öne çıkıyor.

Son olarak, Pierre Cardin Bay/Bayan Kol Saati, English Home Çift Kişilik ve Tek Kişilik Mikrofiber Yorganlar, şık görünümleriyle dikkat çekiyor.

Bu zengin ürün yelpazesiyle A101, müşterilerine kaliteli alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. 23 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu katalog, ekonomik fiyatları ve çeşitli ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor.