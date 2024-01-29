Evde kendi kebabınızı kendiniz yapın! Tabakta bir parça bile kalmayacak
Ev yapımı Tavuk Kebabı tarifi ile lezzetli bir akşam yemeği hazırlamaya ne dersiniz? Lezzetinden parmaklarınızı yiyeceğiniz bir akşam yemeği tarifiyle geldik. Tarifi bir kere denediğinde kesinlikle sürekli yapmak isteyeceksiniz. Sadece 50 dakikada ev yapımı kebabınız hazır!
Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir akşam yemeği için Tavuk Kebabı tarifimizle karşınızdayız! Tavuk göğsü, kuyruk yağı, baharatlar ve taze sebzelerle harmanlanan bu lezzet şöleni, sofralarınıza keyif katacak. İnce doğranmış kapya biber, rendelenmiş kuru soğan, sarımsak ve diğer malzemelerle hazırlanan karışım, buzdolabında dinlendikten sonra şişe takılarak fırında pişiriliyor. 200 derecede kızarana kadar pişirilen kebap, dilimlenmiş domates, biber ve soğan eşliğinde sıcak servise hazır. Hem pratik hem de lezzet dolu bir akşam yemeği için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecekler kesinlikle bayılıp gidecek!
TAVUK KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ
- 500 gram tavuk göğsü
- 100 gram kuyruk yağı (Lezzet vermesi için)
- 1 tane ince doğranmış kapya biberi
- 1 tane rendelenmiş kuru soğan
- 1 tutam ince doğranmış maydanoz
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı tepeleme kaşığı ölçüsünde tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı ölçüsünde pul biber (Acı seven daha fazla ekleyebilir)
- 1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
TAVUK KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?
- İlk olarak tavuk parçalarını robottan geçirip derin bir kaba alın.
- Üzerine ince kıyılmış kapya biber, maydanoz, rendelenmiş soğan, ezilmiş 2 diş sarımsak, kuyruk yağı ve baharatları ekleyerek iyice yoğurun.
- Karışımı buzdolabında en az 30 dakika bekletin (sabah hazırlayıp akşam şekil verip pişirebilirsiniz).
- Daha sonra karışımı portakal büyüklüğünde parçalara ayırın.
- Islattığınız ellerle şişe takarak şekil verin.
- Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
- İsteğe bağlı olarak dilim domates, biber ve soğan ekleyin.
- 200 derecede kızarana kadar pişirin, ancak tavuğun kurumamasına dikkat edin. Sıcak servis yapmayı unutmayın! (Not: Göğüs yerine kalça but kullanırsanız daha yumuşak ve sulu bir kebap elde edersiniz.) Afiyet olsun…