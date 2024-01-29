Evde kendi kebabınızı kendiniz yapın! Tabakta bir parça bile kalmayacak

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir akşam yemeği için Tavuk Kebabı tarifimizle karşınızdayız! Tavuk göğsü, kuyruk yağı, baharatlar ve taze sebzelerle harmanlanan bu lezzet şöleni, sofralarınıza keyif katacak. İnce doğranmış kapya biber, rendelenmiş kuru soğan, sarımsak ve diğer malzemelerle hazırlanan karışım, buzdolabında dinlendikten sonra şişe takılarak fırında pişiriliyor. 200 derecede kızarana kadar pişirilen kebap, dilimlenmiş domates, biber ve soğan eşliğinde sıcak servise hazır. Hem pratik hem de lezzet dolu bir akşam yemeği için bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecekler kesinlikle bayılıp gidecek!

TAVUK KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

500 gram tavuk göğsü



100 gram kuyruk yağı (Lezzet vermesi için)



1 tane ince doğranmış kapya biberi



1 tane rendelenmiş kuru soğan



1 tutam ince doğranmış maydanoz



2 diş sarımsak



1 tatlı tepeleme kaşığı ölçüsünde tatlı toz kırmızı biber



1 çay kaşığı ölçüsünde pul biber (Acı seven daha fazla ekleyebilir)



1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz





TAVUK KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?