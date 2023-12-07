Evde lezzetli mi lezzetli waffle yapabilirsiniz! Bu Waffle tarifi düşman bile çatlatır
Doyurucu ve lezzetli bir kahvaltı ya da atıştırmalık seçenekleri arasında yer alan waffle, hem yetişkinlerin hem de çocukların vazgeçilmez tariflerinden birisi oluyor. Bu kolay ve lezzetli atıştırmalığı evde de yapabilmeniz mümkün. Eğer sizler de evinizde lezzetli ve düşman çatlatacak bir waffle yapmak istiyorsanız, muhakkak bu tarife göz atın!
Evinize waffle yapmak mümkün! Hem lezzetli hem de pratik bu tarif sayesinde evinizde düşman çatlatacak bir waffle yapacaksınız. Hem sevdiklerinizin hem de sizin bağımlısı olacağınız bu waffle tarifi sayesinde her gün kahvaltıda ya da vakit bulduğunuz öğünlerde bu waffledan yapıp yemek isteyeceksiniz.
WAFFLE MALZEMELERİ
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde tozşeker
- 2 su bardağı ölçüsünde un
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı ölçüsünde tuz
- 2 tane yumurta
- 1.5 su bardağı ölçüsünde süt
- Yarım su bardağı ölçüsünde erimiş tereyağı ya da sıvı yağ
- 1 çay kaşığı ölçüsünde vanilya özütü
WAFFLE YAPILIŞI
- İlk etapta bir karıştırma kabının içersine tozşeker, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Bu malzemeleri güzelce karıştırarak homojen bir şekilde birbirlerine geçmelerini sağlayın.
- Başka bir kabın içersinde yumurtlarınızı çırpın. Üzerine ise erimiş tereyağı ya da sıvı yağ, süt ve vanilya sütünü ekleyin.
- Daha sonra bu malzemeleri de karıştırarak homojen bir şekilde birleştirin.
- İkinci kaptaki sıvı malzemelerinizi karıştırma kabının içersinde bulunan kuru malzemeleriniz üzerine dökün.
- Bir spatula da ya da çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırın. Bu aşamada çok fazla karıştırmamaya özen göstermelisiniz. Karışımın yalnızca pürüzsüz olması yeterli olacaktır.
- Waffle makinesini önceden ısıtın ve iç yüzeyini hafifçe yağlayın.
- Hazırladığınız karışımı kepçe yardımıyla waffle makinesinin üzerine dökün.
- Üzerini kapatın ve önerilen zaman miktarı kadar pişirin. Pişme süresi makinanızın markasına ve modeline göre değişim gösterecektir. Lakin genellikle 3 ila 5 dakika arasında waffle pişecektir.
- Waffle altın rengini aldığı zaman makineden çıkartın ve sıcak olarak meyveler ve soslarla süsleyerek servis edin. Herkese afiyet olsun...