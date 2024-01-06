Evde salçası biten Migros'a akın edecek! Domates ve biber salçasında böyle indirim görülmedi

Migros marketten büyük salça indirim haberi geldi! Bu fırsatı kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS MARKET SALÇA İNDİRİMİ

Son dönemlerde temel gıda ürünlerinin fiyatları günden güne fahiş şekilde artmaya devam ederken zincir marketlerin yaptığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor. En çok kampanya yapan marketlerden biri olan Migros yeni salça indirimini paylaştı. Migros marketlerde 14 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında 700 gram Migros marka domates ve biber salçası indirimli olarak satılacak.





Markette Migros marka 700 gram acı ve tatlı biber salçası fiyatı 51.90 TL'ye düşüyor. Kampanyadan marketlerden ve Migros uygulamasından alışveriş yaparak faydalanabilirsiniz. 2024 senesi itibariyle gıda ürünlerine zam gelmeye başlamışken Migros Marketin yaptığı salça kampanyası müşterilerin de dikkatinden kaçmadı. Sık sık yaptığı büyük indirimleri müşterileriyle paylaşan Migros yine müşterilerinin yüzünü güldürdü! Kampanyanın bitmesine son 1 gün kaldı, bu fırsatı kaçırmayın!