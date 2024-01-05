Kova burcuyla uyumlu olmak için bilmeniz gerekenler

Kova burcu'nun ilişki tarzı, avantajları ve zayıflıkları

Kova burcu, geleceğe dönük ve kendini geliştiren bir burçtur. İlişkilerinde bağımsızlığa önem verirler ve kendilerini sınırlamaktan kaçınırlar. Bu yüzden Kova'lar, hayatınıza farklılık katacaklardır. Fakat onların özgürlüklerine müdahale ettiğinizde ve fikirlerine değer vermediğinizde, sizden hemen uzaklaşırlar.

Kova burcu'nun beraberliği

Kova burcu, beraberliklerinde adaletli olmayı ister. Sahiplenici olmadıkları için, karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurarlar. Ayrıca yeniliklere ve çeşitliliğe açık oldukları için, bu ilişki her iki tarafı da olumlu yönde etkileyebilir.

Kova burcu'nun avantajları

Kova burcu, sabit bir burç olduğu için uzun süreli ilişkileri sever. Ona en azından zihinsel olarak güvenebilirsiniz. Size karşı dürüst ve net olacaklardır. Aynı zamanda Kova burcu, yenilikçi ve değişime açık yapısı ile sizi hep heyecanlandıracak, asla sıkıcı olmayacak bir burçtur.

Kova burcu, hayata geniş bir perspektiften bakar, mantıklı bir yaklaşım sergiler. Kova'nın dostluğu sağlamdır ve prensipli davranışlarıyla, duygusal olmasa da, size destek olmak için yanınızda olacaktır.

Kova burcu'nun zayıflıkları

Fakat Kova burcu, duygularını kolayca ifade eden bir burç değildir. Bu nedenle bazen ilgisiz ve soğuk bir görüntü verebilir ve bu ilişkilerde çokça anlaşmazlığa yol açabilir. Özellikle çok sahiplenici ve kıskanç bir partnerle uzun zaman birlikte olması zor olacaktır. Kova burcu, aklını kullanarak kendisini göstermeyi ister. Hatta bu yüzden tutkulu olmadığı söylenebilir. Benzer şekilde, Kova burcu, kuralları kendisi belirlemek isterken, kaba tepkiler gösterebilir. Aşırı bağımsızlık isteği yüzünden kendisini soyutlayabilir. Bu burcun evliliğe sıcak bakmadığı doğru bir tespittir.

Kova burcu, sürprizli ve heyecanlı özellikleri ile Kova canlı bir partnerdir. Ancak tuhaf bir şekilde de kendi sınırlarını korumak ister. Bu özelliği, beklenmedik davranışlara girmesi onu oldukça gizemli bir bulmaca haline getirebilir. Onu anlamak hiç de kolay değildir. Kova burcu, ilişkilerinde de farklılığı ve zıt görüşlere açık olmayı ister. Belki romantik değildir ama bu özellikleri onu çok çekici yapabilir.

Kova burcu'nun macerası

Kova burcu, eril bir burç olarak maceraperesttir. Risk almaktan korkmaz ve monoton, sıkıcı ilişkilerden kaçınır. İyimserliği ve geleceğe yönelik vizyonuyla şakacı ve akıllı bir profil çizer. Kova burcu, cinsellikte de deneyimlidir. Size tuhaf gelebilecek ya da yaratıcı tavırlarını yatak odasına yansıtabilir.

Kova burcu, idealist ve sadece kendisi için değil, toplum için de güçlü fikirlere sahiptir. Kimi zaman onu bir sosyal kurumun üyesi olarak da görebilirsiniz. Etrafı genellikle kalabalıktır. Ancak Kova burcu, bu kalabalık içinde, bire bir derin duygusal paylaşımlara girmez. Onun için önemli olan zihinsel alışverişler ve daha ileri gitmektir. Özgürlüklerini vurgulayan Kova'lar, kendi bireyselliklerini sonuna kadar koruyacaklardır. Sizi çok sevse, bile sert bir şekilde tartışmaktan kaçınmayacak ve hatta fazlasıyla katılaşabilecektir. İdeallerine dokunmanız hoşuna gitmeyebilir.

Kova burcu, kendisini dar bir alana değil, geniş fikirlere ve düşüncelere yönlendirmek ister. Sabit bir burç olduğu için de, fikirlerinden vazgeçmesi çok zordur. İnatçılık ilişkilerinde önemli bir sorun haline gelebilir.