Evde yoğurt mayalayanlar bu yöntemi bilmiyor! Taş gibi, sulanmayan yoğurt için içine bunu koyuyorlar

Yoğurt alırken plastik ya da metal kaşığın kullanılması yerine tahta kaşık tercih edilmesi öneriliyor. Yoğurdu mayalarken yapılması gerekenler merak konusu oldu. Yoğurdu mayaladığınız kabı dolaba taşırken sallamaya özen gösterilir. Aski durumlarda ise yoğurt sulanacaktır.
TAHTA KAŞIK KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yoğurdun tahta kaşıkla alınmasında dikkat edilmesi gereken noktalar sıralandı. Bulaşık makinesinde tahta kaşıkları yıkamamaya özen gösterin. Sünger yardımıyla beraber temizlendikten sonra 1 bardak suyun içerisinde 1 saat bekletilerek devamında yıkanarak kurulanır. Bu yöntem sayesinde kaşıkların ömrü uzatılır.
SULANAN YOĞURDU DÜZELTMEK
Kapları üzeri açık bırakılarak fırın içerisinde 75 derecede fansız ayarda pişirilir. 1 saat bu şekilde fırın içerisinde yoğurt bırakılır ve fırın kapağı açıkarak 15 dakika soğutulur. Soğuduktan sonra yine üstleri açılarak dolapta 1 saat bekletilerek oluşan sulardan kurtulabilirsiniz.
TUTMAYAN YOĞURTTAN ÇÖKELEK YAPILIŞI
Tutmayan yoğurdu ocağa alınarak kaynamaya bırakılır ve tuzlu olması adına isteğe göre konulur. Kaynatılmasıyla yoğurt pelte kıvamına gelir. Tahta kaşık ile karıştırılması gerekir. Tanelerin yüzeye çıkarılmasıyla beraber yoğurdun katılaşması sona ererek ocaktan alınır. Bez torba, tülbent veya ince tel süzgeç ile süzdürülerek dolapta beklemeye alınır. Tutmayan yoğurtlar ise bu şekilde çökelek yapılarak tüketilebilir. Afiyet olsun.
Yoğurt alırken plastik ya da metal kaşığın kullanılması yerine tahta kaşık tercih edilmesi öneriliyor. Yoğurdu mayalarken yapılması gerekenler merak konusu oldu. Yoğurdu mayaladığınız kabı dolaba taşırken sallamaya özen gösterilir. Aski durumlarda ise yoğurt sulanacaktır.
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