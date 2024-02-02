Evinizde açacağınız peynirli tepsi böreğini pastaneler satın almak için yarışa girecek! Bol malzemeleri peynirli tepsi böreği

Evinizde sadece 40 dakikada hazırlayabileceğiniz, 35 dakikada pişireceğiniz muazzam bir lezzetle tanışmaya hazır olun! El açması peynirli tepsi böreğinin lezzeti herkesi mest edecek. Bu tarif, sadece hızlı olmakla kalmayıp, zengin malzemeleriyle pastaneleri bile geride bırakacak. Herkesin favorisi olmaya aday peynirli tepsi böreği, pastanelerin kapınızda sırayla beklemesine neden olacak. El açması hamuru, içerisindeki bol malzemesiyle birleşerek nefis bir uyum yakalayacak. Evinizde pastane lezzetini yaşamanızı sağlayacak ve sevdiklerinizin beğenisini kazanacak el açması peynirli tepsi böreğiyle, pastaneleri geride bırakın.

EL AÇMASI PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ MALZEMELERİ

6 su bardağı ölçüsünde un



1 su bardağı ölçüsünde ılık süt



1 tane yumurta



2 su bardağı ölçüsünde ılık su



1 yemek kaşığı ölçüsünde tuz



Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



Rendelenmiş peynir



1 demet maydonoz

Üzerine dökmek için

1 su bardağı ölçüsünde sıvı yağ





EL AÇMASI PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Karıştırma kabının içerisine süt, yumurta, su, tuz ve sıvı yağını alıp güzelce karıştırın.

Yavaş yavaş eklediğiniz unla ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar özenle yoğurun.

Ardından hazır olan hamuru 8 eşit parçaya bölelim.

Her parçayı tek tek açarak, aralarına peynir koyup tepsiye yerleştirelim.

Böreği istediğimiz boyutta keselim ve üzerine sıvı yağ gezdirelim.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında, kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişirelim.

Fırından çıkan nefis peynirli böreği dilimleyerek servis yapabilirsiniz.



Kolaylıkla hazırlanan bu tarif, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofranıza keyif katacak. Afiyet olsun!