Evinizde açacağınız peynirli tepsi böreğini pastaneler satın almak için yarışa girecek! Bol malzemeleri peynirli tepsi böreği
Evinizde 40 dakikada hazırlayacağınız, 35 dakikada pişirirceğiniz el açması peynirli tepsi böreği herkesin en sevdiği lezzet olacak. Pastaneler bile bu el açması peynirli tepsi böreğini satın almak için kapınızda kuyruk olacak. Böyle tarif pastanelerden bile çıkmadı! Herkesin bayıla bayıla yiyeceği, bol malzemeli peynirli tepsi böreği tarifi…
Evinizde sadece 40 dakikada hazırlayabileceğiniz, 35 dakikada pişireceğiniz muazzam bir lezzetle tanışmaya hazır olun! El açması peynirli tepsi böreğinin lezzeti herkesi mest edecek. Bu tarif, sadece hızlı olmakla kalmayıp, zengin malzemeleriyle pastaneleri bile geride bırakacak. Herkesin favorisi olmaya aday peynirli tepsi böreği, pastanelerin kapınızda sırayla beklemesine neden olacak. El açması hamuru, içerisindeki bol malzemesiyle birleşerek nefis bir uyum yakalayacak. Evinizde pastane lezzetini yaşamanızı sağlayacak ve sevdiklerinizin beğenisini kazanacak el açması peynirli tepsi böreğiyle, pastaneleri geride bırakın.
EL AÇMASI PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ MALZEMELERİ
- 6 su bardağı ölçüsünde un
- 1 su bardağı ölçüsünde ılık süt
- 1 tane yumurta
- 2 su bardağı ölçüsünde ılık su
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde tuz
- Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- Rendelenmiş peynir
- 1 demet maydonoz
Üzerine dökmek için
- 1 su bardağı ölçüsünde sıvı yağ
EL AÇMASI PEYNİRLİ TEPSİ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
- Karıştırma kabının içerisine süt, yumurta, su, tuz ve sıvı yağını alıp güzelce karıştırın.
- Yavaş yavaş eklediğiniz unla ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar özenle yoğurun.
- Ardından hazır olan hamuru 8 eşit parçaya bölelim.
- Her parçayı tek tek açarak, aralarına peynir koyup tepsiye yerleştirelim.
- Böreği istediğimiz boyutta keselim ve üzerine sıvı yağ gezdirelim.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, kontrollü bir şekilde yaklaşık 35 dakika pişirelim.
- Fırından çıkan nefis peynirli böreği dilimleyerek servis yapabilirsiniz.
Kolaylıkla hazırlanan bu tarif, hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle sofranıza keyif katacak. Afiyet olsun!