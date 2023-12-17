Evlilik lafını duyunca ardına bakmadan kaçan 5 burç belli oldu!

Bu burçların evlilik lafına bile tahammülü yok! Tüm detaylar haberimizde.

Evlilik lafını duyunca ardına bakmadan kaçan 5 burç belli oldu!
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Evlilik düşünüyorsanız bu burçlardan kaçın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BURÇLAR EVLİLİKTEN KAÇIYOR

Astrolojiye ilgisi olan insanlar uzmanların yaptığı burç yorumlarını yakından takip ediyor. Uzmanlara göre evlilikten kaçan 5 burç belli oldu. Kova burcu kişiler özgürlüğüne düşkün insanlar olduğu için evlendikleri zaman özgürlüklerinin kısıtlanacağını düşünüyorlar ve bir kişiye bağlı kalmak onları korkutuyor. İkizler burcu kişiler çok fazla sosyaldir ve flört etmekten çok hoşlanır. İkizler burçları eğlenmeyi de çok sevdiği için bir daha eğlenemeyeceklerinden korkarak evlilikten kaçarlar ve evliliği sıkıcı olarak görürler. 

bu burçlar evlilikten kaçıyor

Yay burcu kişiler de gezmeyi, eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi çok seven kişilerdir ve ciddi bir ilişki onlar için korkutucudur. Bağlanmaktan hoşlanmayan Yay burçları birine bağlandıkları zaman kendi isteklerine göre yaşayamayacaklarını düşünür. Aslan burcu kişiler hayatlarında hep kendilerini düşünürler. İsteklerine göre yaşamayı seven Aslan burçları ilişkilerinde baskın taraf olmak isterler ve sözlerinin dinlenmesini isterler. Aslan burçları evlilikte bu dengeyi kuramayacakları için evlilikten kaçarlar. Oğlak burcu kişiler iş ve kariyerlerine odaklı şekilde yaşarlar ve biriyle evlenmenin kendilerine bir yük olacağını düşünürler. Bu sebeple Oğlak burcu kişiler evlilikten uzak durmayı tercih ederler. 

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