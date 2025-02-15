Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı Kitabı ve Sergisi Tanıtıldı

Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı

Sur Grup tarafından yayımlanan "Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı" kitabı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte okurlarla buluştu. Tanıtım etkinliği, aynı adı taşıyan fotoğraf sergisinin açılışı ve Kudüs'ün ilk sanal gerçeklik (VR) filminin gösterimi ile renklendi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinliğe, Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Kudüs’ün Değerli Mirası

Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, kitabın Evliya Çelebi ile yapılan kutsal bir yolculuk olduğunu belirterek, "Kudüs, bizim için bir dava ve aynı zamanda tekrar İslam'la sulh ve selamet bulacak kadim kıblemizdir" ifadesini kullandı. Elmas ayrıca, Kudüs'ün yeniden yükselişine katkı sunmak amacıyla bu projeye 4-5 yıl önce başladıklarını belirtti.

Projenin Başlangıcı ve Yazarın Düşünceleri

Yazar Mustafa Aksay, projeye Miraç gecesinde Kudüs’te olma niyetiyle başladıklarını, bu hayalin 8 yıllık bir süreç sonucunda gerçekleştiğini söyledi. Aksay, Kudüs’te Mescid-i Aksa’da çekim yapmanın ve bu projeyi gerçekleştirebilmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu aktardı.

Kudüs'ün Zengin Görsel Hafızası

Kitap, Evliya Çelebi'nin Kudüs ziyaretine dair notlar ve şehrin kutsal mekanlarında çekilen özgün fotoğraflar içermektedir. Kudüs'ün Miracı, 1997 yılından itibaren yapılan fotoğraf çekimlerini barındırarak okuyuculara Kudüs’ün tarihi dokusunu sunmaktadır.

Fotoğraf Sergisi ve VR Filmi

Etkinlikte gösterilen filmde izleyiciler, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüvenini Evliya Çelebi'nin gözünden izleme fırsatı buldu. 360 derece VR çekimleriyle oluşturulan film, konukların büyük beğenisini kazandı.

Sonuç ve Sergi Bilgileri

"Kudüs'ün Miracı" kitabı ve sergisi, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde 26 Şubat'a kadar görülebilecek. Bu eserler, Kudüs'ün manevi derinliğini ve tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkarmakta önemli bir rol oynamaktadır.