Eyüpsultan’da Gölette Yosun Patlaması: Çok Sayıda Balık Telef Oldu

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'ndeki gölette yaşanan yosun patlaması sonucu çok sayıda balık telef oldu, ölü balıklar kıyıya vurdu ve dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:09
Olayın detayları

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette, yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğu bildirildi.

İddiaya göre irili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Martıların ölü balıkları yediği gözlemlendi ve bölgeye kötü bir koku yayıldı.

Önceki vakatlar ve görüntüler

Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı, ancak bu kez balık ölümlerinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Kötü görüntü ve çevre kirliliği dronla görüntülendi.

Olayla ilgili yetkililerden veya resmi kurumlardan yapılan açıklamalara yer verilmedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

