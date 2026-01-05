Eyüpsultan’da gölette yosun patlaması: Çok sayıda balık telef oldu

Olayın detayları

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette, yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğu bildirildi.

İddiaya göre irili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Martıların ölü balıkları yediği gözlemlendi ve bölgeye kötü bir koku yayıldı.

Önceki vakatlar ve görüntüler

Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı, ancak bu kez balık ölümlerinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Kötü görüntü ve çevre kirliliği dronla görüntülendi.

Olayla ilgili yetkililerden veya resmi kurumlardan yapılan açıklamalara yer verilmedi.

