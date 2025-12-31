Eyyübiye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Mücadele

Ekipler tam kadro sahada

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da Eyyübiye Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sahada bizzat çalışmaları koordine ederken, operasyonlara Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tam kadro katıldı.

Ekipler öncelikle belediyenin sorumluluk alanındaki tüm yolları ulaşıma açık tutmaya özen gösteriyor; kırsal bölgelerde de ulaşımın kesintisiz sağlanması için çalışmalar yürütülüyor.

Yılın son gününde devam eden çalışmalarda, Dergah ve Balıklıgöl civarı, Eyyüp Peygamber Makamı ve çevresinde ziyaretçilerin rahat edebilmesi amacıyla kapsamlı kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaları sahada koordine eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Kuş, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Şanlıurfa’da gerçekleşen kar yağışının sevinçle karşılandığını belirterek, yağışın olumsuz etkilerine karşı sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU ŞANLIURFA’DA EYYÜBİYE BELEDİYESİ EKİPLERİ, TUZLAMA VE KAR KÜREME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.