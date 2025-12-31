DOLAR
Eyyübiye Belediyesi'nden Şanlıurfa'da Karla Mücadele

Eyyübiye Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa'daki yoğun kar yağışına karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarını Başkan Mehmet Kuş'un koordinasyonunda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:01
Ekipler tam kadro sahada

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da Eyyübiye Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş sahada bizzat çalışmaları koordine ederken, operasyonlara Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tam kadro katıldı.

Ekipler öncelikle belediyenin sorumluluk alanındaki tüm yolları ulaşıma açık tutmaya özen gösteriyor; kırsal bölgelerde de ulaşımın kesintisiz sağlanması için çalışmalar yürütülüyor.

Yılın son gününde devam eden çalışmalarda, Dergah ve Balıklıgöl civarı, Eyyüp Peygamber Makamı ve çevresinde ziyaretçilerin rahat edebilmesi amacıyla kapsamlı kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaları sahada koordine eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Kuş, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Şanlıurfa’da gerçekleşen kar yağışının sevinçle karşılandığını belirterek, yağışın olumsuz etkilerine karşı sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

