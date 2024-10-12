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Fas'ta 13. Endülüs Festivali Başlıyor

Fas'ın Tanca şehrinde 13. Endülüs Festivali, İspanya ve Portekiz'in katılımıyla başladı. Festival, kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:57
Fas'ta 13. Endülüs Festivali Başlıyor

Fas'ta 13. Endülüs Festivali Başladı

Fas'ın Tanca şehri, 13. Endülüs Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yılki etkinlik, İspanya ve Portekiz'in ortak katılımıyla gerçekleştirilirken, festivalin ana teması "Endülüs kültürü" olarak belirlendi.

Kültürel İşbirliği Vurgusu

2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fas, bu festival aracılığıyla İspanya ve Portekiz ile kültürel bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Amaçları, bu tarihi ve zengin kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak.

Açılış Töreni ve Performanslar

Festivalin açılış töreni, Endülüs Rüzgarları Mirasını Koruma Vakfı tarafından düzenlendi. Vakfın Başkanı Ahmed Guennoun, açılış konuşmasında, Fas'ın 2030 vizyonuna vurgu yaparak, İspanya ve Portekiz ile işbirliğinin kültürel temelinin Endülüs mirası olacağını ifade etti.

Açılışın ardından, Fas’ın tanınmış müzisyenlerinin yer aldığı “Rabat Orkestrası” Endülüs müziğinden oluşan bir repertuvar sundu. Konser sırasında katılımcılardan gelen destekle şarkılar coşkuyla söylendi.

Etkinlik Takvimi

13. Endülüs Festivali, 13 Ekim Pazar günü sona erecek. Festival, katılımcılara zengin bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor.

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