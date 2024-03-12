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Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Patates kızartması yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak ediyor musunuz? İşte, dışı çıtır içi yumuşak ve lezzetli patates kızartması için uygulamanız gereken 7 basit ipucu...

Yayın Tarihi: 12.03.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:56
Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

Patates kızartması, birçok kişinin favori yemeğidir. Hem uygun fiyatlı, hem kolay yapılır, hem de çok lezzetlidir. Bu yüzden evde sık sık yapılır. Ancak dışarıda yediğimiz patates kızartmaları gibi olmuyor ve istediğimiz çıtırlığı vermiyor mu? O zaman bu yazıyı okumaya devam edin. İşte, dışarıdakileri aratmayacak altın sarısı patates kızartması için uygulayabileceğiniz 7 pratik öneri:

patates kızartması

Patates kızartması yapmak istiyorsanız, öncelikle patates seçimine önem vermeniz lazım. Kabuk rengi sarı olan patatesler, kızartmaya çok yakışır. Bunun yanında patateslerinizin diri ve yumuşak olmamasına da dikkat edin. Nişasta miktarı fazla olan patatesler, kızartma yapmak için idealdir. Bu patatesleri kızartma yaparken kullanabilirsiniz.

Patates kızartması yapmak için, önce patateslerin kabuklarını soyun. Sonra hepsini aynı büyüklükte kesmeniz lazım ki eşit pişsinler. Tabi ki her birini ölçecek değilsiniz. Ama gözünüze göre boy ve kalınlık olarak birbirine yakın olsunlar. Böylece hepsi aynı anda kızaracaktır.

Patates kızartması yapmak için, çok yüksek ısıya dayanan bir yağ seçmeniz lazım. Kızartırken çoğunlukla ayçiçek yağı kullanılsa da, daha lezzetli olması için bir miktar zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Başka bir yağla kızartma yapmak isterseniz, fındık yağı çok uygun bir seçimdir.

patates kızartması

Patates kızartması yapmadan önce uygulayabileceğiniz bazı püf noktalar, patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Bunlardan biri de soda ve tuz kullanmaktır. Bir kaba soda ve tuz dökün. Patatesleri soyup doğrayın ve bu karışıma batırın. Yaklaşık 30 dakika bu şekilde bekletin. Soda patateslerin yumuşamasına, tuz da tadının güzelleşmesine yardımcı olur. 30 dakika dolduğunda patatesleri süzün ve kağıt havluyla kurutun.

Patates kızartması için başka bir çıtırlık sırrı, buzlu su kullanmaktır. Patatesleri soyup kesin ve buzlu su dolu bir kaba koyun. 20 dakika boyunca bu şekilde bırakın. Buzlu su, patateslerden nişasta atılmasına ve kızartırken daha az yağ çekmesine yardımcı olur. 20 dakika sonra patatesleri süzüp kağıt havlu ile silin.

Patates kızartması yaparken, kızartma yağına bir yemek kaşığı un ilave edebilirsiniz. Un, yağın ısısının dengeli bir şekilde yayılmasına ve patateslerin her yanının kızarmasına katkıda bulunur. Fakat unu fazla kaçırmamaya özen gösterin.

Patates kızartması yapmadan önce patatesleri iyice kurutun. Yoksa yağa koyduğunuz anda yağ fışkırabilir. Kızartmayı çok yağlı yapın ve patatesleri eklemeden önce yağın kızgın olmasını sağlayın. Bir patates dilimi atarak yağın hazır olup olmadığını test edebilirsiniz. Patatesleri kızartırken 15 dakika süreyle karıştırmayın. Bunun yerine tavayı nazikçe sallayarak patateslerin dönmelerine yardımcı olun. Patatesler kızardığında, kevgirle çıkarın ve kağıt havlu üzerine koyun. Böylece fazla yağın gitmesine izin verin.

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Fast food zincirlerinin çıtır patates sırrı! Bu tekniği uyguluyorlarmış

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