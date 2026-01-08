Fatih Sahilinde Şiddetli Lodos: Vatandaşlar Fotoğraf Yarışında

Marmara'da kuvvetli rüzgar ve yükselen dalgalar yaşamı olumsuz etkiliyor

Marmara Bölgesi genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli lodos, gün boyunca etkisini sürdürdü. İstanbul'da sahil kesimlerinde rüzgar ve dalga yüksekliği nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil şeridinde dalgalar güçlendi. Özellikle kıyı boyunca yürüyüş yapanlar rüzgarın şiddetiyle karşılaştı ve bazı anlar tehlike arz etti.

Fatih sahilinde etkili olan lodos sırasında, rüzgara aldırış etmeyen vatandaşlar cep telefonu ile fotoğraf çekme yarışına girdi. Sahildeki kalabalık, zaman zaman dev dalgaların kıyıya vurmasıyla ıslandı; bazı kişilerin dalgalar nedeniyle ıslandığı görüldü.

Yetkililer ve vatandaşlar, özellikle sahil bölgelerinde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Hava koşullarının seyrine göre bölgedeki durumun değişebileceği belirtildi.

