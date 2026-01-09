Fatma Şahin'den 10 Ocak Mesajı: 'Gazetecilik, toplum adına tutulan bir kayıttır'

Fatma Şahin: "Gazetecilik, toplum adına tutulan bir kayıttır"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gazeteciliğin yalnızca haber aktarmakla sınırlı olmayan, toplumsal sorumluluk ve fedakârlık gerektiren önemli bir meslek olduğunu vurguladı.

Başkan Şahin, "Gazetecilik, toplum adına tutulan bir kayıttır" ifadelerini kullanarak, "Gazetecilik; bilgiye ulaşmayı, doğrulamayı ve kamuoyuyla sorumluluk bilinciyle paylaşmayı gerektirir. Bu yönüyle gazetecilerimiz, hayatın her alanında yaşananlara tanıklık eden, toplum adına kayıt tutan önemli bir görevi yerine getirmektedir. İyinin, doğrunun ve emeğin olduğu kadar yanlışın ve eksiklerin de görünür kılınmasında basın mensuplarımızın emeği büyüktür." dedi.

Şahin ayrıca, "Yerelden ulusala ve uluslararasına uzanan birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Gaziantep’te, şehrimizin gelişiminin ve ortaya konan çalışmaların kamuoyuna doğru şekilde aktarılmasında basın çalışanlarımızın katkısı büyük. Gaziantep Modeli’nin güçlenmesinde, ortak akıl kadar basının sorumlu ve ilkeli duruşu da önemli bir yer tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, "Zaman ve mekan tanımadan, büyük özveriyle görev yapan gazetecilerimiz her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, mesleğini fedakarca sürdüren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

