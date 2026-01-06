Fatma Şahin zirveyi bırakmadı: ORC anketinde yüzde 58,5 ile 1. sırada

Gaziantep belediye başkanı memnuniyette liderliği korudu

ORC’nin gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasında, genel seçim oy tercihleri, il milletvekillerinin beğeni düzeyleri ve büyükşehir belediye başkanlarının performansları başlıkları altında seçmen eğilimleri ölçüldü.

Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmede Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 58,5 beğeni oranıyla Türkiye genelinde değerlendirilen 15 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı.

Anket sonuçları, Gaziantep’te yerel yönetim hizmetlerinden duyulan memnuniyetin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koyarken, Fatma Şahin’in hem şehirde hem de ülke genelinde öne çıkan belediye başkanları arasında yer aldığını gösterdi.

ORC Araştırma’nın raporunda ayrıca genel seçim oy tercihleri ile milletvekillerinin seçmen nezdindeki beğeni düzeylerine de yer verildi. Çalışmanın, siyasi aktörlerin kamuoyundaki karşılığını ölçme açısından önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.

ORC ARAŞTIRMA, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SON KAMUOYU ÇALIŞMASINDA GENEL SEÇİM OY TERCİHLERİNDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, YÜZDE 58,5 BEĞENİ ORANI İLE TÜRKİYE GENELİNDE DEĞERLENDİRİLEN 15 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA İLK SIRADA YER ALDI.