Fatma Şahin zirveyi bırakmadı: ORC anketinde yüzde 58,5 ile 1. sırada

ORC’nin araştırmasına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 58,5 beğeni oranıyla 15 büyükşehir belediye başkanı arasında birinci oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:24
Fatma Şahin zirveyi bırakmadı: ORC anketinde yüzde 58,5 ile 1. sırada

Fatma Şahin zirveyi bırakmadı: ORC anketinde yüzde 58,5 ile 1. sırada

Gaziantep belediye başkanı memnuniyette liderliği korudu

ORC’nin gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasında, genel seçim oy tercihleri, il milletvekillerinin beğeni düzeyleri ve büyükşehir belediye başkanlarının performansları başlıkları altında seçmen eğilimleri ölçüldü.

Araştırma kapsamında yapılan değerlendirmede Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzde 58,5 beğeni oranıyla Türkiye genelinde değerlendirilen 15 büyükşehir belediye başkanı arasında ilk sırada yer aldı.

Anket sonuçları, Gaziantep’te yerel yönetim hizmetlerinden duyulan memnuniyetin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koyarken, Fatma Şahin’in hem şehirde hem de ülke genelinde öne çıkan belediye başkanları arasında yer aldığını gösterdi.

ORC Araştırma’nın raporunda ayrıca genel seçim oy tercihleri ile milletvekillerinin seçmen nezdindeki beğeni düzeylerine de yer verildi. Çalışmanın, siyasi aktörlerin kamuoyundaki karşılığını ölçme açısından önemli bir gösterge olduğu vurgulandı.

ORC ARAŞTIRMA, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SON KAMUOYU ÇALIŞMASINDA GENEL SEÇİM OY TERCİHLERİNDE GAZİANTEP...

ORC ARAŞTIRMA, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SON KAMUOYU ÇALIŞMASINDA GENEL SEÇİM OY TERCİHLERİNDE GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN, YÜZDE 58,5 BEĞENİ ORANI İLE TÜRKİYE GENELİNDE DEĞERLENDİRİLEN 15 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARASINDA İLK SIRADA YER ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
2
Posof'ta Kış Büyüsü: Ardahan'da Kartpostallık Doğal Güzellik
3
Bingöl'de Çığ Uyarısı: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden Çağrı
4
Muş'ta Karasu Nehri Buz Tuttu: Gece Sıcaklığı Eksi 20 Dereceye Düştü
5
Tunceli'ye Çığ Uyarısı — Meteoroloji 13. Bölge
6
Patnos'ta Yaban Domuzları Şehir Merkezine İndi
7
Yozgat’ta 2025’te 7 bin 548 Sahipli Hayvana Mikroçip Uygulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları