Fatsa'da Altyapı Hamlesi: 800 m Yağmur Suyu Hattı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Konakbaşı Mahallesi'nde 800 m yağmur suyu hattı döşüyor; 70 m uzunluğunda 1.5x1.5 m baks ile deşarj Bolaman Irmağı'na bağlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:27
Ordu Büyükşehir Belediyesi, konut ve gelişen bölgelere güvenlik sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde yağmur suyu hattı imalat çalışmalarına başladı.

Geride kalan 6,5 yıllık süreçte Fatsa genelinde toplam 42 bin 169 metre yağmur suyu hattı ile 3 bin 733 metre menfez imalatını tamamlayarak önemli bir altyapı yatırımına imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin Konakbaşı Mahallesi Beşik Sokak'ta devam eden çalışma kapsamında 800 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşemesi gerçekleştirecek.

Proje çerçevesinde ayrıca 70 metre uzunluğunda 1.5 x 1.5 metre ebatlarında baks yapılarak, yağmur suyu deşarjı Bolaman Irmağı'na bağlandı.

İmara yeni açılan alanlardan biri olan bölge, organize sanayi bölgesi ve toptancılar sitesine olan yakınlığı nedeniyle stratejik bir önem taşıyor.

Yapılan yatırımla birlikte hem mevcut yerleşim alanları hem de gelişmekte olan bölgeler, yağış kaynaklı olumsuzluklara karşı güvence altına alınacak.

