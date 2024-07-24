Fazıl Say ile Uluslararası İzmir Festivali'nin Kapanışı

37. Uluslararası İzmir Festivali'nin Kapanışı

İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından hayata geçirilen 37. Uluslararası İzmir Festivali, büyük bir coşkuyla sona yaklaşıyor. Festival, ünlü piyanist Fazıl Say ve Şef Nil Venditti yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) ile gerçekleşecek kapanış konseriyle taçlandırılacak.

Konser Detayları

Festivalin kapanış etkinliği, tarihi Bergama Asklepion'un büyüleyici atmosferinde 26 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek. Daha önce 7 Haziran tarihinde başlayan festivalde, Fazıl Say, Beethoven'ın Do minör 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde ise, Şef Nil Venditti yönetimindeki orkestra, Edward Elgar'ın ünlü "Enigma Varyasyonları" eserini icra edecek.

Ücretsiz Konser ve Ulaşım

Kapanış konseri, festival izleyicilerine duyulan teşekkürün bir ifadesi olarak ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi, konser günü saat 18.00'de Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünden sınırlı sayıda otobüs hizmeti sunacak.

Festival Hakkında

37. Uluslararası İzmir Festivali, piyanist Gülsin Onay ve Franz Liszt Oda Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikle start vermişti. Festival süresince, aralarında uluslararası sanatçıların da yer aldığı birçok etkinlik düzenlenerek sanatseverlerle buluşuldu.