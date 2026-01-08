FHGC'den 'Arif Çakmak’a Vefa' — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 2026

FHGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 'Arif Çakmak’a Vefa' temasıyla 10 Ocak 2026'da düzenliyor; merhum Çakmak anılacak, Esat Kabaklı sahne alacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:41
Program Detayları

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC), bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programını Arif Çakmak’a Vefa temasıyla düzenleyecek. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Gazeteci Arif Çakmak anısına hazırlanan özel vefa programı 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Programa; gazeteciler, il yöneticileri, siyasiler ve STK temsilcileri katılacak. FHGC tarafından düzenlenen etkinlikte merhum Gazeteci Arif Çakmak’ın hayatı ile basın ve kültür hayatına yaptığı hizmetler anlatılacak. Programın son bölümünde ise Arif Çakmak’a duyduğu sevgiyle bilinen, şehrin yetiştirdiği usta sanatçı Esat Kabaklı sahne alacak.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk şöyle dedi: İlimiz basın ve kültür hayatında derin izler bırakan, çok sayıda meslektaşımızın yetişmesinde emeği ve katkısı olan değerli Arif Çakmak’ı meslektaşları olarak bir kez daha hatırlamak ve hizmetlerine karşı şükran duygularımızı ifade etmek istedik. Elazığ’ın görsel ve yazılı basınına verdiği katkının yanı sıra, şehrin kültür, sanat ve siyasetine yön veren, silinmeyecek izler bırakan gazeteci ağabeyimiz Arif Çakmak’ın ani vefatı bizleri derin bir üzüntüye boğmuştu. İlimizdeki birçok basın-yayın kuruluşunda hizmet veren, 12 Mayıs 2025 tarihinde Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni görevindeyken hakkın rahmetine kavuşan Arif Çakmak; mesleki birikimi, duruşu ve kişiliğiyle sadece basın camiasına değil, Elazığ’ın sanatına, kültürüne ve siyasetine de yön veren bir isimdi. Kendisinden hem gazetecilik, hem dostluk, hem dürüstlük hem de insanlık dersi aldığımız Arif Çakmak ağabeyimizi, bu yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir kez daha anmak ve meslektaşları olarak kendisine vefamızı göstermek istedik. Özenle hazırladığımız bu programın hayata geçirilmesinde bizlere katkı sunan ilimiz yöneticilerine, iş insanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor; tüm meslektaşlarımızı aileleriyle birlikte bu özel programa davet ediyorum.

FHGC, programla hem mesleki mirası yaşatmayı hem de Arif Çakmak’ın basın ve kültür alanına kattıklarını kamuoyuna bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

