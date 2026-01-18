Foça’da Belediye Çalışması Mağdur Etti: Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi İkiye Bölündü

Foça'da Belediye Çalışması Mağduriyeti: Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi İkiye Bölündü

Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde Belediye tarafından başlatılan altyapı ve kazı çalışmaları yaklaşık üç aydır durma noktasına geldi. Mahallenin ortasından geçen kanal ve çevreye yığılan molozlar nedeniyle ulaşım yolları kapanırken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kaldı.

İzmir'in turistik bölgelerinden Yeni Foça'da, mahalleyi adeta ikiye bölen kazı çalışmaları bölge halkının yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdü. Daha önce markete, otobüs durağına veya çevre sokaklara ulaşmak için 2-3 dakikalık yürüyüş mesafesini kullanan mahalleli, yolun kesilmesi ve çalışmaların yarım bırakılması nedeniyle yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergahı dolaşmak zorunda kalıyor.

Kendi halimize terk edildik

Mahallede yaşayan 81 yaşındaki emekli Suat Kayıpoğlu, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattı. Hem kendisinin hem de eşinin engelli olduğunu belirten Kayıpoğlu, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiklerini ifade etti.

Kayıpoğlu, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "10 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Sel felaketinin ardından başlayan bu süreç aylardır bu şekilde bekletiliyor. Ben %80, eşim ise %90 engelli. Eskiden yürüyerek 2 dakikada ulaştığımız markete, fırına şimdi gidemiyoruz. Ekmek almak için bile arabayla koca mahalleyi dolaşmak zorunda kalıyorum çünkü yollar kapalı, her yer moloz yığını. Ne gelen var ne giden ne de halimizi soran. Kendi halimize terk edildik"

Mahalleli çözüm bekliyor

Çalışmaların durmasıyla mahallede derin yarıklar, devasa kaya parçaları ve beton bariyerler kontrolsüz bir şekilde bırakılmış durumda. Özellikle gece saatlerinde aydınlatmanın da yetersiz olduğu bölgelerde bu kazı alanlarının büyük tehlike arz ettiği belirtiliyor. Mahalle sakinleri, Belediye'nin bir an önce çalışmalara devam ederek mağduriyeti gidermesini talep ediyor.

Mahallenin iki yakasını birbirine bağlayan yolların ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. BÖLGESİNİ İKİYE BÖLEN KAZI BÖLGESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN BÖLGE SAKİNLERİ