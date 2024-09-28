Ganos Dağı'nda Sonbahar Güzellikleri

Ganos Dağı'nda Sonbaharın Renk Cümbüşü

Tekirdağ'ın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Ganos Dağı'nın eteklerinde, sonbaharın etkisi görülmeye başlandı. Özellikle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa'nın Yeniköy mahallesindeki ormanlar, yeşilin sarı ve turuncunun tonlarıyla kaplanarak göz alıcı bir manzara sunuyor.

Doğaseverler İçin Harika Bir Fırsat

Sonbaharın getirdiği renkler, doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Ormanlık alanlarda yapılan yürüyüşler, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler yakalama imkanı sunuyor. Özellikle Uçmakdere yolunu kullanan sürücüler, sonbahar renklerinin hakim olduğu bu manzarayı seyrederken keyifli bir yolculuk yapıyor.

Fotoğrafçıların Doğal Stüdyosu

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi olan Güven Çelik, AA muhabirine verdiği röportajda, Tekirdağ'ın her mevsimde farklı bir güzellliğe büründüğünü dile getirdi. Çelik, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğanın renk cümbüşü gözler önüne seriliyor. Özellikle yaprağını döken ağaçların oluşturduğu atmosfer, fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo haline geliyor. Sarı, kahverengi ve kızılın tonları bir araya geldiğinde muazzam bir görsel şölen oluşuyor," şeklinde konuştu.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı'nın eteklerindeki ormanlarda sonbaharın renkleri kendini göstermeye başladı. Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına bürünerek göz alıcı güzelliğe kavuştu.