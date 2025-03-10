Görme Engelli Futbolcu Muhammed Ali Öktem'den Cesaret Verici Mesaj

Görme engelli milli futbolcu Muhammed Ali Öktem, Paris'te 2024'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları öncesinde cesaret verici bir çağrıda bulundu: "En önemli şey korkmamak. Kafadaki o bir düğmeye basıp ilk adımı atabilmek lazım, gerisi zaten geliyor" dedi.

Avusturya'nın Viyana kentinde doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen 23 yaşındaki Öktem, burada eğitim gördüğü görme engelliler okulunda futbolla tanıştı. Futbol, onun için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir özgürleşme aracı oldu.

Öktem, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da Gören Kalpler Spor Kulübü'nde futbol kariyerine devam etti. 2018 yılından bu yana bu kulüpte futbol oynayan Öktem, 2023'ten bu yana ise milli takımda yer alıyor.

Görme yetisini 12 yaşında kaybettiğini belirten Öktem, bu sürecin zorluklarını ve yaşadığı mental sıkıntıları da anlattı. "Bir gün kalktım sıkıntı vardı... Ertesi gün okula gittim, sınav kağıdını okuyamadım" ifadeleriyle o anı hatırladı.

Öktem, Paralimpik Oyunları hazırlık sürecinde var gücüyle çalıştığını ve bu deneyimin hayatında önemli bir yer edindiğini söyledi. "Olimpiyatlar bambaşka bir deneyim. Orada 10 bin kişinin doldurduğu sahada oynadık. Bambaşka bir histi, başarısız olmama rağmen hayatımın en büyük tecrübesiydi" diye ekledi.

Görme engelli bireylere seslenerek, "Korkmayın ve ilk adımı atın; gerisi zaten geliyor!" şeklinde bir mesaj veren Öktem, kendi deneyiminden yola çıkarak, cesaretin herkes için önemli olduğunu vurguladı.

Öktem'in antrenörü Tamer Sezer Akbaş, onunla birlikte sabah saatlerinde kuvvet antrenmanları yaptıklarını belirtti. Akbaş, Öktem'in denge kaslarının zayıf olduğunu ve bu durumu göz önünde bulundurarak antrenman programını geliştirdiklerini söyledi.

Öktem’in hikayesi, toplumdaki engellilik algısını değiştirmeye yönelik bir umut ışığı oluşturuyor ve cesaretin, kararlılıkla birleştiğinde neler başarabileceğini gösteriyor.

Ankara'da yaşayan ve 2024'te Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'na görme engelli sporcuların oynadığı B1 Milli Futbol Takımı ile katılan 23 yaşındaki görme engelli milli futbolcu Muhammed Ali Öktem, AA muhabirine yaşamını, sporun hayatına kattığı değerleri ve kariyer hedeflerini anlattı.

Ankara'da yaşayan ve 2024'te Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'na görme engelli sporcuların oynadığı B1 Milli Futbol Takımı ile katılan 23 yaşındaki görme engelli milli futbolcu Muhammed Ali Öktem, AA muhabirine yaşamını, sporun hayatına kattığı değerleri ve kariyer hedeflerini anlattı.