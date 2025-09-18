GastroAntep'te İki Yeni Sergi: 'Matraki' ve 'Kuralsız Bağlantılar'

Festival kapsamında sanatseverlerle buluşuyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan iki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" ve "Kuralsız Bağlantılar" adlı iki sergi ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkez müdürü Barış Çiviroğlu, sergilerin 22 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacağını bildirdi. Çiviroğlu ayrıca, sergilerin şu ana kadar 1600 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti ve "Sanatseverler bu serginin açılmasından dolayı çok memnun kaldı. Bu eserler ilk defa Gaziantep'te sergileniyor. Özel sergilerdir. Biz çok memnunuz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Dönay Uyar ise sergiyi öğrencileriyle ziyaret ettiklerini anlattı. Uyar, "Tarihçi olduğum için Matrakçı Nasuh'u derslerimde öğrencilerime de anlatıyorum. Öğrencilerim burada Matrakçı Nasuh'un eserlerini yakından görmüş oluyor. Sergide özellikle Monet'in orijinal eserleri bulunuyor. Kendisi zaten dünyada ünlü bir sanatçı. Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinin benzerlerini görünce öğrencilerin de çok hoşuna gitti. Sergi bizim için çok büyük avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Tüm sanatseverler, festival programı çerçevesinde düzenlenen bu özel sergileri Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edebilir.

