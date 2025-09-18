GastroAntep'te İki Yeni Sergi: 'Matraki' ve 'Kuralsız Bağlantılar'

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki sergi 22 Eylül'e kadar sanatseverleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:26
GastroAntep'te İki Yeni Sergi: 'Matraki' ve 'Kuralsız Bağlantılar'

GastroAntep'te İki Yeni Sergi: 'Matraki' ve 'Kuralsız Bağlantılar'

Festival kapsamında sanatseverlerle buluşuyor

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan iki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" ve "Kuralsız Bağlantılar" adlı iki sergi ziyaretçileri ağırlıyor.

Merkez müdürü Barış Çiviroğlu, sergilerin 22 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacağını bildirdi. Çiviroğlu ayrıca, sergilerin şu ana kadar 1600 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti ve "Sanatseverler bu serginin açılmasından dolayı çok memnun kaldı. Bu eserler ilk defa Gaziantep'te sergileniyor. Özel sergilerdir. Biz çok memnunuz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Dönay Uyar ise sergiyi öğrencileriyle ziyaret ettiklerini anlattı. Uyar, "Tarihçi olduğum için Matrakçı Nasuh'u derslerimde öğrencilerime de anlatıyorum. Öğrencilerim burada Matrakçı Nasuh'un eserlerini yakından görmüş oluyor. Sergide özellikle Monet'in orijinal eserleri bulunuyor. Kendisi zaten dünyada ünlü bir sanatçı. Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinin benzerlerini görünce öğrencilerin de çok hoşuna gitti. Sergi bizim için çok büyük avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Tüm sanatseverler, festival programı çerçevesinde düzenlenen bu özel sergileri Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edebilir.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan iki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu....

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan iki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu kapsamda Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" ve "Kuralsız Bağlantılar" adlı iki sergi ziyaretçileri ağırlıyor.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan iki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu....

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Tercüman Adnan Ünay, Kazada Yaralanan Çinli Turistleri Ağırladı
2
KPSS’siz personel alımı ilanı yayımlandı: EGM Polisevi kadın/erkek 18-52 yaş arası yüksek maaşla işe alacak!
3
GastroAntep'te İki Yeni Sergi: 'Matraki' ve 'Kuralsız Bağlantılar'
4
Çorlu Kalesi'nde Arkeolojik Kazılar Sürüyor
5
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüriler Açıklandı
6
Uludağ'da Kızıl Geyik Ailesi Fotokapanla Görüntülendi
7
Nevşehir'in 'Renkli Pala'sı Nureddin Ortaçal: 50 Yıldır Tek Renkli Takımlar

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)