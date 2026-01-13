Gaziantep Araban'da Soğuk Hava Balığa Talebi Artırdı

Fırat Nehri'nden avlanan taze balıklara yoğun ilgi

Gaziantep'in Araban ilçesinde havaların soğuması, bölgedeki balık satışlarını hareketlendirdi.

Son günlerde kar, sağanak yağış ve yer yer don olaylarının etkili olduğu ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etse de, tezgahlarda balığa yönelik gözle görülür bir artış kaydediliyor.

Fırat Nehri'nde teknelerle avlanan balıklar, ilçedeki pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Arabanlı balıkçı Mehmet Ali Çabuk, soğuk havaların balık tüketimini artırdığını belirtti.

"İlçe genelinde son günlerde kar, sağanak yağış ve don olaylarıyla birlikte hava oldukça soğudu. Bu nedenle vatandaşlar özellikle Fırat Nehri’nden günübirlik tutulan taze balıklara büyük ilgi gösteriyor. Tezgahımda satışa sunduğum taze balıklar hem kış aylarının vazgeçilmezi hem de fiyat olarak ekonomik olduğu için yoğun talep görüyor" dedi.

