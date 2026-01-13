Gaziantep Araban'da Soğuk Hava Balığa Talebi Artırdı

Gaziantep'in Araban ilçesinde soğuyan hava, Fırat Nehri'nden tutulan taze balıklara olan talebi yükseltti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:21
Fırat Nehri'nden avlanan taze balıklara yoğun ilgi

Gaziantep'in Araban ilçesinde havaların soğuması, bölgedeki balık satışlarını hareketlendirdi.

Son günlerde kar, sağanak yağış ve yer yer don olaylarının etkili olduğu ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etse de, tezgahlarda balığa yönelik gözle görülür bir artış kaydediliyor.

Fırat Nehri'nde teknelerle avlanan balıklar, ilçedeki pazarlarda yoğun ilgi görüyor. Arabanlı balıkçı Mehmet Ali Çabuk, soğuk havaların balık tüketimini artırdığını belirtti.

"İlçe genelinde son günlerde kar, sağanak yağış ve don olaylarıyla birlikte hava oldukça soğudu. Bu nedenle vatandaşlar özellikle Fırat Nehri’nden günübirlik tutulan taze balıklara büyük ilgi gösteriyor. Tezgahımda satışa sunduğum taze balıklar hem kış aylarının vazgeçilmezi hem de fiyat olarak ekonomik olduğu için yoğun talep görüyor" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

