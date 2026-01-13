Sivas Belediyesi'nden 65 Mahalleye Eş Zamanlı Kar Müdahalesi

778 personel, 103 araçla kesintisiz mücadele

Sivas Belediyesi, yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini hızlıca devreye aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı üzerine Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aktifleştirildi ve Belediye Başkanı Adem Uzun başkanlığında koordinasyon toplantıları yapılarak görev bölgeleri belirlendi.

Kentte ilk kez uygulanan model kapsamında, 65 mahallede görev yapan muhtarlara her birine birer iş makinesi ve operatör tahsis edildi. Bu sayede mahallelerde ortaya çıkan anlık sorunlara hızlı müdahale edilerek merkeze bağlı kalınmadan çözümler üretildi.

Belediye yetkilileri, sahada 778 personel ile 103 araç ve iş makinesiyle çalışıldığını bildirdi. Müdahaleler; önleyici tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizliği şeklinde sürdürülüyor. Çalışmalarda araç ve yaya güvenliği öncelikli olarak ele alınıyor.

Belediye Başkanı Adem Uzun, gece saatlerinde ekipleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti ve yürütülen çalışmalara yönelik bilgi aldı.

