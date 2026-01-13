Denizli'de Arkeolojik Sit Alanında Kaçak Kazı: 9 Gözaltı

Denizli'nin Buldan ilçesinde arkeolojik sit alanında kepçe ile kaçak kazı yapan ve alana zarar veren 9 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:47
Denizli'de Arkeolojik Sit Alanında Kaçak Kazı: 9 Gözaltı

Denizli'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı: 9 gözaltı

Bölmekaya Mahallesi Mezarardı mevkiinde jandarma operasyonu

Denizli'nin Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Mezarardı mevkiindeki arkeolojik sit alanında, tarla açma bahanesiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Olayda, izlenen görüntüler ve inceleme sonucu sit alanına zarar verildiği ortaya çıktı. İş makinesi ile kazı yaptığı belirlenen şahıslar, tarla açtıklarını iddia etti. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte bölgede bağ ve bahçe sahibi olup sit alanına zarar verdikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'DE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA TARLA AÇMA BAHANESİYLE KAÇAK KAZI YAPAN VE SİT ALANINA ZARAR...

DENİZLİ'DE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA TARLA AÇMA BAHANESİYLE KAÇAK KAZI YAPAN VE SİT ALANINA ZARAR VERDİĞİ TESPİT EDİLEN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları