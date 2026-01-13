Denizli'de arkeolojik sit alanında kaçak kazı: 9 gözaltı

Bölmekaya Mahallesi Mezarardı mevkiinde jandarma operasyonu

Denizli'nin Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Mezarardı mevkiindeki arkeolojik sit alanında, tarla açma bahanesiyle kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Olayda, izlenen görüntüler ve inceleme sonucu sit alanına zarar verildiği ortaya çıktı. İş makinesi ile kazı yaptığı belirlenen şahıslar, tarla açtıklarını iddia etti. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte bölgede bağ ve bahçe sahibi olup sit alanına zarar verdikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'DE ARKEOLOJİK SİT ALANINDA TARLA AÇMA BAHANESİYLE KAÇAK KAZI YAPAN VE SİT ALANINA ZARAR VERDİĞİ TESPİT EDİLEN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.