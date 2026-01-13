OMÜ’den Güzel Sanatlar Kampüsü ve Karakavuk Göleti için Belediye-DSİ İş Birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Güzel Sanatlar Kampüsünün iyileştirilmesi ve üniversitenin içme suyu kaynağı Karakavuk Göletinin sürdürülebilirliği için İlkadım Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü ile bir dizi teknik temas gerçekleştirdi.

İlkadım ile Güzel Sanatlar Kampüsü için ortak adım

Üniversite heyeti, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Güzel Sanatlar Kampüsü Koordinatörü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından Harita Mühendisi Hakan Yıldız hazır bulundu.

Toplantının ana gündemini, kampüsün mevcut fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve çevre düzenlemeleri oluşturdu. Taraflar, kampüsün hem öğrenciler hem de Samsun halkı için daha işlevsel ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik ortak projeler geliştirilmesi üzerinde durdu.

DSİ ile Karakavuk Göleti ve su güvenliği ele alındı

OMÜ yönetimi ayrıca DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ile bir araya geldi. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile yapılan görüşmede OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Yapı İşleri Daire Başkanı Barış Alkur ve Makine İşletme Müdürü Soner Gümüş hazır bulundu.

Görüşmelerde, üniversitenin temel içme suyu kaynağı Karakavuk Göleti için yapılan teknik incelemeler ve planlanan iyileştirme çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda, su temininin sürekli ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi amacıyla DSİ ile teknik iş birliğinin artırılarak devam ettirileceği vurgulandı.

OMÜ yetkilileri ve kurum ortakları, kampüs altyapısının güçlendirilmesi ve su güvenliğinin sağlanmasına yönelik adımların önümüzdeki dönemde somut projelerle hayata geçirileceğini belirtti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) GÜZEL SANATLAR KAMPÜSÜ’NÜN İYİLEŞTİRİLMESİ İLE ÜNİVERSİTENİN İÇME SUYU KAYNAĞI KARAKAVUK GÖLETİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK BELEDİYE VE DSİ İLE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ALTYAPI VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİNİ ELE ALDI.