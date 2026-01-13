Düzce'de Kadın Girişimciliğine Güçlü Destek: Güven Köyü'nde Yeni Tarımsal Kooperatif

Düzce'nin Güven Köyü’nde 21 kadın kurucuyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı yeni kadın tarımsal kalkınma kooperatifi kuruldu; amaç kadın üretimini ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:46
DÜZCE (İHA) – Düzce’de kadınların tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Düzce’nin ikinci Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Merkez ilçeye bağlı Güven Köyünde kuruldu.

Kuruluş ve hedefler

21 kadın kurucu ortak tarafından hayata geçirilen Düzce Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kadınların tarımsal üretim süreçlerine daha aktif katılımını, yerel üretimin desteklenmesini ve kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesini hedefliyor. Kooperatif aracılığıyla kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Etüt çalışması ve destek

Kooperatifin kuruluş sürecinde yapılan çalışmalara Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı. Etüt çalışmasında kooperatifin faaliyet alanları, üretim kapasitesi, yerel potansiyeli ve sürdürülebilirlik hedefleri detaylı şekilde ele alındı.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak kurulan ilk kadın tarımsal kalkınma kooperatifi olan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de sürece destek verdi. Konaklı Köyü Kooperatifi üyeleri, edindikleri bilgi ve tecrübeleri yeni kurulan Güven Köyü Kooperatifi ile paylaşarak kadın kooperatifleri arasında örnek bir dayanışma sergiledi.

Yetkilinin değerlendirmesi

İl Müdürü Esra Uzun, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılmasının hem yerel kalkınma hem de kadın istihdamı açısından büyük önem taşıdığını belirterek şöyle dedi: "Kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız Düzce genelinde artarak devam edecek"

Kurulan yeni kooperatifin, Düzce tarımına ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunması bekleniyor.

