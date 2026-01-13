Kulp'ta kar yağışı etkili oldu — Diyarbakır'da ulaşım uyarısı

Kulp'ta kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır'da yağmur öğle saatlerinde kara dönüştü

Kulp ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, öğle saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde zaman zaman sulu kar şeklinde görülen yağışın, yüksek kesimlerde etkisini artırarak sürdüğü bildirildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede bu yıl kış mevsimi son yıllara kıyasla daha sert15 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İlçe genelinde ulaşımda yer yer aksaklıklar

Mehmet Hanifi Yıldız yaşananları şöyle aktardı: 'İki gündür yağmur vardı, bugün kar bastırdı. Özellikle yükseklerde daha yoğun. Kış uzun zamandır bu kadar sert geçmemişti. Hem soğuk hem de yağış insanlar için zor oluyor'

Vatandaşlar, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini sürdürmesi halinde ulaşım ve gündelik hayatta daha fazla aksama olabileceğine dikkat çekti.

DİYARBAKIR’IN KULP İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR ARALIKSIZ SÜREN YAĞMUR, ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. İLÇENİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ ARTIRDIĞI BİLDİRİLDİ.