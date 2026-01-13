Kulp'ta kar yağışı etkili oldu — Diyarbakır'da ulaşım uyarısı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki gündür süren yağmur öğle saatlerinden itibaren kara döndü; yükseklerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:55
Kulp ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden yağmur, öğle saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde zaman zaman sulu kar şeklinde görülen yağışın, yüksek kesimlerde etkisini artırarak sürdüğü bildirildi.

Meteorolojik verilere göre bölgede bu yıl kış mevsimi son yıllara kıyasla daha sert15 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İlçe genelinde ulaşımda yer yer aksaklıklar

Mehmet Hanifi Yıldız yaşananları şöyle aktardı: 'İki gündür yağmur vardı, bugün kar bastırdı. Özellikle yükseklerde daha yoğun. Kış uzun zamandır bu kadar sert geçmemişti. Hem soğuk hem de yağış insanlar için zor oluyor'

Vatandaşlar, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini sürdürmesi halinde ulaşım ve gündelik hayatta daha fazla aksama olabileceğine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

