Gaziantep Büyükşehir'den Karla Mücadele: Tüm İlçelerde Eş Zamanlı Seferberlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde karla mücadeleyi eş zamanlı yürütüyor; 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton solüsyon sahaya sevkediliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:42
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı ilçe merkezleri ve kırsal mahalle yollarında tüm imkanlarını seferber etti. Ekipler, ulaşımın aksamaması için sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor.

Saha Çalışmaları ve Müdahale

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde yürüttükleri karla mücadele çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Özellikle Nizip ilçesinde bir greyder ve 5 beko loder ile yol açma çalışmaları yürütülürken, diğer ilçelerde de kar küreme ve yol açma faaliyetleri devam ediyor.

Önleyici Uygulamalar ve Güvenlik

İl genelinde yapılan kar küreme çalışmalarıyla yol güvenliği sağlanıyor; kırsal mahallelerde oluşabilecek buzlanmaya karşı ise tuzlama ve solüsyon uygulamaları gibi önleyici tedbirler uygulanıyor. Sahada tuz robotları, kar küreme araçları, greyderler, loderler ve beko loderler aktif görev alıyor.

Lojistik ve Stok Durumu

Büyükşehir, lojistik destek kamyonları ile malzeme sevkiyatını sağlıyor; vinç ve çekiciler ise olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Kent genelinde oluşturulan 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon stoku, ihtiyaç duyulan ilçe ve kırsal mahallelere sevk ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hava şartları normale dönene kadar tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek ve ulaşımın aksamaması için sahada aktif görev yapmaya devam edecek.

