Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu: 5 Milyon Ziyaretçi, 10 Bin Canlı

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin akın ettiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 2025'te 5 milyon ziyaretçi, 350 tür ve 10 bin canlıyla yoğun ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:53
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu: 5 Milyon Ziyaretçi, 10 Bin Canlı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi tatilde öğrencilerin gözdesi oldu

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerin akınına uğruyor.

2025 yılında 5 milyon ziyaretçi ağırlayan, 350 türden 10 bin canlının bulunduğu park, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, yarıyıl tatilinde de en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Diyarbakır gibi çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'den de ziyaretçi ağırlayan park, soğuk havaya rağmen çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler parkta zürafa, aslan, kaplan, ayı, fil, zebra, şempanze, maymun ve ceylan gibi binlerce canlıyı yakından görme fırsatı buldu. Tropikal Koi Parkı, yırtıcı hayvanların bulunduğu bölüm, Şempanze Adası, akvaryum ve Maymun Evi çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlar oldu.

Çocuklar, filmlerde ve belgesellerde gördükleri hayvanları canlı görmenin sevincini yaşadı ve bolca fotoğraf çekti.

İrem Bakır: "Yarıyıl tatilinden dolayı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezmeye geldim. Gaziantep Hayvanat Bahçesi çok güzel ve birçok hayvan çeşidi var. Hepsi birbirinden güzel ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayvan belgesellerini izlerken hep Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezmek istedim. Yarıyıl tatilinden dolayı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne geldik ve belgesellerde gördüğüm hayvanları burada yakından görme fırsatı buldum"

Tuncay Duman: "Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Hayvanları bu kadar yakından görmek çok güzel ve özellikle maymun ile yılanları yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çok güzel hayvanlar var. Yarıyıl tatili benim için çok güzel ve eğlenceli geçti. Ailemle birlikte Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesine geldiğim için çok sevindim"

İbrahim Aksoy: "Gaziantep’e ve hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum. Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarla birlikte hayvanat bahçesini gezmek istedik. Çok muazzam ve güzel bir park yapmışlar. Türkiye’deki herkesin hayvanat bahçesini görmesini tavsiye ederim. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gelenlerin Türkiye’nin değişik yerlerine veya yurt dışına gitmelerine hiç gerek yok. Çünkü her türden hayvan burada var. Çocuklarda gezerken çok eğlendiler. Özellikle torunum bayağı eğlendi"

(İK-LO-Y)

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir’de Gönül Köprüsü: Şehit Aileleri ve Gaziler Huzurevinde Buluştu
2
Ağrı Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
3
Muratpaşa’ya Erişilebilirlik Belgesi: Engelli Hizmetlerinde Örnek Uygulama
4
Yüksekova'da Sıcaklık Eksi 25 Derece: Seyir Halindeki Kamyonet Arızalandı
5
Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat
6
Yüksekova'da Buzlu Yolda Mahsur Kalan Minibüs Vatandaşlarca Kurtarıldı
7
Darende Belediyesi 7/24 Karla Mücadelede Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları