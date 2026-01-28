Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu: 5 Milyon Ziyaretçi, 10 Bin Canlı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi tatilde öğrencilerin gözdesi oldu

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerin akınına uğruyor.

2025 yılında 5 milyon ziyaretçi ağırlayan, 350 türden 10 bin canlının bulunduğu park, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’nin ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, yarıyıl tatilinde de en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Diyarbakır gibi çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'den de ziyaretçi ağırlayan park, soğuk havaya rağmen çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler parkta zürafa, aslan, kaplan, ayı, fil, zebra, şempanze, maymun ve ceylan gibi binlerce canlıyı yakından görme fırsatı buldu. Tropikal Koi Parkı, yırtıcı hayvanların bulunduğu bölüm, Şempanze Adası, akvaryum ve Maymun Evi çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlar oldu.

Çocuklar, filmlerde ve belgesellerde gördükleri hayvanları canlı görmenin sevincini yaşadı ve bolca fotoğraf çekti.

İrem Bakır: "Yarıyıl tatilinden dolayı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezmeye geldim. Gaziantep Hayvanat Bahçesi çok güzel ve birçok hayvan çeşidi var. Hepsi birbirinden güzel ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayvan belgesellerini izlerken hep Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni gezmek istedim. Yarıyıl tatilinden dolayı Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne geldik ve belgesellerde gördüğüm hayvanları burada yakından görme fırsatı buldum"

Tuncay Duman: "Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Hayvanları bu kadar yakından görmek çok güzel ve özellikle maymun ile yılanları yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde çok güzel hayvanlar var. Yarıyıl tatili benim için çok güzel ve eğlenceli geçti. Ailemle birlikte Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesine geldiğim için çok sevindim"

İbrahim Aksoy: "Gaziantep’e ve hayvanat bahçesine ilk defa geliyorum. Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarla birlikte hayvanat bahçesini gezmek istedik. Çok muazzam ve güzel bir park yapmışlar. Türkiye’deki herkesin hayvanat bahçesini görmesini tavsiye ederim. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gelenlerin Türkiye’nin değişik yerlerine veya yurt dışına gitmelerine hiç gerek yok. Çünkü her türden hayvan burada var. Çocuklarda gezerken çok eğlendiler. Özellikle torunum bayağı eğlendi"

