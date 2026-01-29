Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkan Alpay'ın kaleme aldığı 'Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği'ni GBB Gazikültür Yayınları'ndan yayımladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:01
Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği yayımlandı

Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte hem toplumsal dayanışmada hem aile yapısında işlevsel bir unsur olan çeyiz geleneğini kitaplaştırdı. Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği adlı eser, GBB Gazikültür Yayınları tarafından yayımlandı; araştırmacı yazar Türkan Alpay tarafından kaleme alındı.

Kitabın içeriği

Çalışma, çeyiz geleneğinin taşıdığı anlamdan başlayarak inanç ve halk inanışlarının çeyiz üzerindeki etkilerine, kız ve erkek çeyizinin kapsamına, hazırlık süreçlerine ve tören pratiklerine kadar geniş bir çerçeve sunuyor. Gaziantep insanının estetik anlayışını, zarafetini ve ince zevkini yansıtan örnekler arasında özellikle "Antep işi" nakışları öne çıkıyor.

Kitapta yerel uygulamalar ve ritüeller de ayrıntılı biçimde ele alınıyor: çeyiz defteri, törenlerde sergilenen kapı açmama ve sandığa oturma gibi uygulamalar, ikramlar, hediyeler, söylenen maniler ve türküler kültürel belleğe kaydediliyor.

Erişim

Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği adlı esere, GBB Kültür A.Ş.'nin Zeugma ve 25 Aralık Panorama müze mağazalarından ve magazagaziantep.com adresinden ulaşılabilir.

Yetkili değerlendirmesi

Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, kitabın taşıdığı kültürel değere dikkat çekerek şunları söyledi: "Gaziantep, halk kültürü bakımından son derece zengin ve köklü bir şehir. Bu zenginliğin en önemli unsurlarından biri de çeyiz geleneğidir. Çeyiz, yalnızca maddi bir hazırlık değil; aile kurumunun kültürel, duygusal ve manevi boyutlarını yansıtan çok katmanlı bir mirastır. Türkan Alpay’ın bu titiz çalışması, Gaziantep halk kültürünün önemli bir alanını bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alması bakımından son derece kıymetlidir."

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİANTEP’TE HEM TOPLUMSAL DAYANIŞMADA HEM AİLE YAPISINDA...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZİANTEP’TE HEM TOPLUMSAL DAYANIŞMADA HEM AİLE YAPISINDA İŞLEVSEL BİR UNSUR OLAN ÇEYİZ GELENEĞİNİ KİTAPLAŞTIRDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de "Derse Mola, Enerjiyi Depola" Teneffüs Programı Sona Erdi — Başkan İsmet Yıldırım
2
Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Kumsal Erva Doğdu
3
Finike'de Bitkin Yaban Keçisi Tedavi Altına Alındı
4
Bursa Posoflular Derneği Posof Halk Oyunlarını Kayıt Altına Aldı
5
Edirne'de Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
6
Canik Sıfır Atık Köyü ile Çevre Bilinci Artıyor — Başkan İbrahim Sandıkçı
7
Kocaeli'de 'foto-kapan'la tespit: Kaçak döküm yapan firmaya 3 milyon 128 bin 439 lira ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları