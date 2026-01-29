Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte hem toplumsal dayanışmada hem aile yapısında işlevsel bir unsur olan çeyiz geleneğini kitaplaştırdı. Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği adlı eser, GBB Gazikültür Yayınları tarafından yayımlandı; araştırmacı yazar Türkan Alpay tarafından kaleme alındı.

Kitabın içeriği

Çalışma, çeyiz geleneğinin taşıdığı anlamdan başlayarak inanç ve halk inanışlarının çeyiz üzerindeki etkilerine, kız ve erkek çeyizinin kapsamına, hazırlık süreçlerine ve tören pratiklerine kadar geniş bir çerçeve sunuyor. Gaziantep insanının estetik anlayışını, zarafetini ve ince zevkini yansıtan örnekler arasında özellikle "Antep işi" nakışları öne çıkıyor.

Kitapta yerel uygulamalar ve ritüeller de ayrıntılı biçimde ele alınıyor: çeyiz defteri, törenlerde sergilenen kapı açmama ve sandığa oturma gibi uygulamalar, ikramlar, hediyeler, söylenen maniler ve türküler kültürel belleğe kaydediliyor.

Erişim

Gaziantep Halk Kültüründe Çeyiz Geleneği adlı esere, GBB Kültür A.Ş.'nin Zeugma ve 25 Aralık Panorama müze mağazalarından ve magazagaziantep.com adresinden ulaşılabilir.

Yetkili değerlendirmesi

Gazi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, kitabın taşıdığı kültürel değere dikkat çekerek şunları söyledi: "Gaziantep, halk kültürü bakımından son derece zengin ve köklü bir şehir. Bu zenginliğin en önemli unsurlarından biri de çeyiz geleneğidir. Çeyiz, yalnızca maddi bir hazırlık değil; aile kurumunun kültürel, duygusal ve manevi boyutlarını yansıtan çok katmanlı bir mirastır. Türkan Alpay’ın bu titiz çalışması, Gaziantep halk kültürünün önemli bir alanını bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alması bakımından son derece kıymetlidir."

