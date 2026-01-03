DOLAR
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Gaziantep’te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlanarak ibadete ve ziyarete açıldı; 13 eserin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:09
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hasar gören Gaziantep'teki tarihi yapıların onarımlarında önemli aşama kaydedildi. Yapılan restorasyonlarla 12 tarihi eser aslına uygun şekilde tamamlanarak ibadete ve ziyarete açıldı. Kentte ayrıca 13 eser için restorasyon çalışmaları sürüyor.

Hasar tespiti ve kapsamlı restorasyon programı

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremler Gaziantep'te yalnızca modern yapıları değil, asırlık dini ve kültürel mekanları da derinden etkiledi. Kentin simgelerinden Kurtuluş Camii ile Zincirli Bedesten başta olmak üzere 41 tarihi yapı büyük zarar gördü. Hasar tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda bilimsel, planlı ve çok yönlü bir restorasyon programı başlatıldı.

Tek tek ayağa kaldırılan yapılar ve açılışlar

Yürütülen hummalı çalışmalarla depremde yıkılan veya ağır hasar gören birçok yapı aslına uygun biçimde onarıldı. Kubbesi ve minareleri yıkılan Kurtuluş Camii, Darendeli Hüseyin Paşa tarafından 1718'de L biçiminde yaptırılan Zincirli Bedesten ile Şirvani Camii, Alaüddevle Camii, Balıklı Mescidi ve Kütüphanesi gibi önemli eserler bu yıl içinde ibadete ve ziyarete açıldı. Bazı açılışlara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç restorasyon sürecine ilişkin şunları söyledi: "Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ukdesinde Gaziantep ilimizde 41 tane vakıf eserimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar almıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restorasyon çalışmaları ivedi bir şekilde başlatıldı. 12 tane eserimiz restorasyon çalışmaları bitirilerek ibadete ve hizmete açıldı. Kurtuluş Camii, Zincirli Bedesten, Şirvani Camii ve Alaüddevle Camii başta olmak üzere 12 eserimizde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ramazan Bayramı’na kadar da 13 eserimizin inşallah restorasyon çalışmalarını bitirerek açılışlarını yapmayı hedeflemekteyiz. Kalan eserlerimizdeki restorasyon çalışmaları da devam etmekte. İnşallah önümüzdeki yılın içerisinde restorasyon çalışmalarını tamamlamayı hedeflemekteyiz."

Tunç, restorasyonların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak ekledi: "Restorasyon çalışmaları yaptığımız eserler, tarihi yapılar ve tescilli eserler olduğu için tarihi dokusuna uygun bir şekilde, özgünlüğü korunarak titiz bir şekilde restorasyon çalışmaları yürütüldü. Eserlerimizin ilk önce projelendirme çalışmaları yapıldı. Projelendirme çalışmaları kurul tarafından onaylandıktan sonra da bilim kurulun önerileri doğrultusunda restorasyon çalışmaları başladı. Süreç içerisinde de zaten bilim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri noktasında çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Depremlerde hasar alan eserlerimizin restorasyonunda statik anlamda güçlendirme yapılarak eserlerin daha güvenli ve daha sağlam bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için gayret sarf etmekteyiz".

Restorasyon takvimi doğrultusunda kalan eserlerde çalışmalar devam ediyor; yetkililer hedef olarak önümüzdeki dönem içinde tüm projelerin tamamlanmasını belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

